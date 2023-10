[Deal du jour] Si vous êtes à la recherche d’un petit clavier compact, facile à transporter avec vous, ce modèle Mx Keys Mini de Logitech est parfait, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier de Logitech ?

Le clavier Mx Keys Mini de Logitech est normalement vendu autour de 115 € sur divers sites revendeurs. Le modèle noir est actuellement proposé au prix de 69,99 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, ce petit clavier Logitech ?

Le Mx Keys Mini est tout simplement une version compacte du clavier MX Keys, avec des dimensions de 131.95 × 295.99 × 20.97 mm et un poids de 506 g. La conception et les finitions sont bonnes, et le design est le même que son ainé, excepté l’absence de pavé numérique sur le modèle Mini. Ce clavier de Logitech est fait de plastique rigide avec des finitions métallisées. L’ensemble est élégant, et offre une impression de robustesse appréciable. Sa solidité et sa petite taille en font donc un clavier adapté au transport dans un sac, si toutefois vous le protégez suffisamment des chocs.

Sous le clavier, six patins antidérapants offrent une bonne stabilité, et empêchent le clavier de glisser ou de bouger pendant la frappe. Notez que le Mx Keys Mini est légèrement surélevé, avec 6 mm d’épaisseur dans sa partie la plus mince et 2 cm au niveau de la partie surélevée. En dehors d’une inclinaison malheureusement fixe, l’ergonomie est excellente. La qualité de frappe est précise et rapide, avec des interrupteurs à ciseaux au rebond efficace et silencieux.

Le rétroclairage du MX Keys Mini s’active lorsque vous approchez vos mains // Source : Logitech

Est-ce que ce clavier de Logitech vaut le coup en promotion ?

À ce prix, c’est une très bonne affaire si vous cherchez un clavier facile à transporter partout avec vous, et agréable à utiliser au quotidien. Le Mx Keyx Mini s’utilise parfaitement avec un Mac et un PC, avec une disposition des touches adaptée. Si vous n’êtes pas habitué à cette sérigraphie, la lecture peut être un peu compliquée au début et nécessitera un temps d’adaptation. Les touches offrent de nombreux raccourcies, que vous pourrez paramétrer grâce au logiciel Logitech Option. Notez que le clavier rétroéclairé s’adapte à la lumière ambiante.

Niveau autonomie, comptez environ 10 jours avec rétroéclairage, et presque cinq mois si ce dernier est désactivé. Le MX Keys Mini se connecte en Bluetooth, et se recharge via un câble USB-C.

