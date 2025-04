Lecture Zen Résumer l'article

L’industrie des nouvelles technologies a convaincu Donald Trump que ses taxes douanières risquent de faire du mal à l’économie américaine. Le président des États-Unis a donné l’instruction de ne plus taxer les smartphones, les ordinateurs et les autres appareils électroniques, qui pourront continuer d’arriver sur le sol américain aux tarifs précédents appliqués.

Après avoir démarré un incendie économique, Donald Trump l’éteint progressivement.

Le président américain, qui avait décidé le 2 avril de taxer toutes les importations du monde entier, a annoncé une semaine plus tard une suspension de cette idée polémique pendant 90 jours, après avoir provoqué un chaos mondial. Seule la Chine est encore taxée (125 %), parce qu’elle a répliqué aux mesures de Donald Trump. Les autres pays n’ont plus que 10 % de surtaxes, et non plus les pourcentages précédemment indiqués.

Dans la soirée du 11 avril, le président américain a donné l’ordre au Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d’inscrire sur liste blanche une dizaine de catégories de produits, qui pourront arriver aux États-Unis sans surtaxes. Tout le secteur de la tech est exonéré de frais de douane, après des jours de militantisme acharné à Washington.

La Silicon Valley remporte son bras de fer

Très discrètes sur la situation économique des États-Unis, les grandes entreprises de la Silicon Valley militent depuis plusieurs jours pour sauver leurs business.

Les mesures de Donald Trump, pour un secteur qui produit majoritairement en Asie, auraient été catastrophiques. En plus de tendre les relations de ces entreprises avec différents pays, elles auraient contraint les grandes marques à augmenter les prix de leurs produits. Apple est l’exemple le plus couramment donné : son business ne peut pas tenir avec des produits importés à un prix doublé.

Donald Trump et ses frais de douane. // Source : Fox News

Dans son ordre envoyé au Service des douanes, Donald Trump demande l’exclusion de nombreux appareils de ses « tarifs réciproques ». Les numéros correspondent aux codes tarifaires HTSUS (Système Harmonisé des États-Unis), que les marques mentionnent dans les déclarations d’importation. Le document indique que les entreprises doivent remplir une nouvelle catégorie pour indiquer leur exclusion du dispositif :

8471 – Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités (les ordinateurs)

– Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités (les ordinateurs) 8473.30 – Parties et accessoires pour machines automatiques de traitement de l’information

– Parties et accessoires pour machines automatiques de traitement de l’information 8486 – Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, plaquettes, dispositifs à semi-conducteur, circuits intégrés électroniques ou dispositifs d’affichage à écran plat

– Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, plaquettes, dispositifs à semi-conducteur, circuits intégrés électroniques ou dispositifs d’affichage à écran plat 8517.13.00 – Téléphones intelligents (smartphones)

– Téléphones intelligents (smartphones) 8517.62.00 – Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données

– Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données 8523.51.00 – Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

– Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs 8524 – Modules d’affichage à écran plat (écran et téléviseurs)

– Modules d’affichage à écran plat (écran et téléviseurs) 8528.52.00 – Moniteurs capables de se connecter directement à une machine automatique de traitement de l’information

– Moniteurs capables de se connecter directement à une machine automatique de traitement de l’information 8541.10.00 – Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)

– Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED) 8541.21.00 – Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

– Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W 8541.29.00 – Autres transistors, autres que les phototransistors

– Autres transistors, autres que les phototransistors 8541.30.00 – Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

– Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles 8541.49.10 – Autres diodes (dans la catégorie des dispositifs photosensibles)

– Autres diodes (dans la catégorie des dispositifs photosensibles) 8541.49.70 – Transistors (dans la catégorie des dispositifs photosensibles)

– Transistors (dans la catégorie des dispositifs photosensibles) 8541.49.80 – Isolateurs optiques couplés

– Isolateurs optiques couplés 8541.49.95 – Autres dispositifs à semi-conducteur photosensibles

– Autres dispositifs à semi-conducteur photosensibles 8541.51.00 – Transducteurs à base de semi-conducteurs

– Transducteurs à base de semi-conducteurs 8541.59.00 – Autres dispositifs à semi-conducteurs

– Autres dispositifs à semi-conducteurs 8541.90.00 – Parties de dispositifs à semi-conducteurs

– Parties de dispositifs à semi-conducteurs 8542 – Circuits intégrés électroniques

Apple iPhone 16e // Source : Nino Barbey / Numerama

Si les définitions ne sont pas très claires, tout porte à croire que toute l’informatique personnelle est exemptée de taxes douanières. Les smartphones, les PC, les tablettes, les disques durs et les composants informatiques ne devraient plus être taxés. Donald Trump épargne aussi le secteur des semi-conducteurs, alors que le Taïwanais TSMC multiplie les investissements aux États-Unis.

Il demeure des doutes pour certaines catégories, comme le jeu vidéo, alors que Nintendo attend de connaître le sort de la Switch 2 aux États-Unis. Le code des consoles de jeu n’est pas dans la liste, ce qui laisse penser que Nintendo devra, pour l’instant, payer 10 % de taxes pour importer ses consoles vietnamiennes aux États-Unis. L’industrie automobile, malgré les tentatives d’Elon Musk pour sauver Tesla, n’est aussi pas concernée.

Les prix ne devraient pas augmenter des taxes douanières, mais gare aux conséquences indirectes

Cette annonce de Donald Trump est une victoire pour le secteur de la tech, aux États-Unis et à l’étranger, qui va pouvoir aborder l’avenir plus sereinement. Tim Cook, le CEO d’Apple, qui réussi à protéger son entreprise lors du premier mandat de Donald Trump. Il fait très certainement des personnes qui ont réussi à convaincre le président américain d’exempter les grands groupes de la tech. Des acteurs étrangers, comme Samsung, sortent aussi renforcés. Ils pourront continuer d’importer et de vendre des appareils aux États-Unis. Même chose pour les grands groupes chinois qui fabriquent de très nombreux appareils, même si tous ne sont pas autorisés à vendre aux États-Unis.

Si ce premier pas est rassurant pour le secteur de la tech, rien ne dit que les tarifs de Trump, sur fond de tensions économiques fortes entre la Chine et les États-Unis, n’auront pas d’impact sur les consommateurs. Les tarifs des composants pourraient augmenter dans les prochains mois, avec de possibles blocages des entreprises américaines en Asie. Bref, les incertitudes économiques demeurent, mais le pire est évité.

