[Deal du Jour] Les casques de la gamme Inzone de Sony sont des accessoires haut de gamme pour PlayStation 5, mais aussi pour PC. Le Inzone H7 est un bon casque, malheureusement un peu cher. Cette promotion le rend enfin intéressant, surtout qu’elle s’accompagne de 75 euros à dépenser sur le PSN.

C’est quoi, la promotion sur ce casque gaming pour PS5 ?

Le casque gaming Inzone H7 Bluetooth est commercialisé 199 € sur le site officiel de Sony. Il est actuellement disponible chez Micromania au prix de 149,99 €. De plus, jusqu’au 09 octobre 2023, pour l’achat de ce casque de Sony, vous recevrez un bon d’achat de 75 € à dépenser sur le PlayStation Store pour jouer aux meilleurs jeux PS5.

C’est quoi, ce casque de Sony ?

Le casque Sony Inzone H7 adopte un design et des couleurs qui font penser à la PlayStation 5. Malgré les matériaux en plastique utilisés pour la structure, le casque est soigné, avec de bonnes finitions et une excellente ergonomie. L’arceau est fin et rembourré d’une mousse à mémoire de forme agréable à porter. Le casque est léger et confortable, même après une longue utilisation. Les coussinets sont recouverts d’un tissu en nylon qui ne tient pas chaud aux oreilles.

Le H7 est un casque 100 % Bluetooth sans connections filaires. Vous pouvez le connecter à un PC, votre PlayStation 4 et PlayStation 5, mais aussi votre Nintendo Switch. En plus de la connectivité en Bluetooth, un émetteur USB est présent, ce qui permet deux connexions sans-fil simultanées. Le logiciel compagnon Inzone Hub, possède un égaliseur à dix bandes, afin de régler la plage dynamique et obtenir le son qui vous convient le mieux. Toujours via le logiciel, vous pourrez régler la balance entre le jeu et le chat vocal. Une fonction pour scanner vos oreilles est disponible, pour personnaliser la spatialisation sonore.

Le Sony Inzone H7 épouse bien la forme du crâne // Source : Sony

Est-ce que ce casque gaming est intéressant à ce prix ?

Ce n’est pas tant la promotion qui est intéressante, mais les 75 € offerts à utiliser sur le PlayStation Store. Avec, vous pourrez vous acheter un jeu triple A comme le récent Lies of P, ou plusieurs jeux indépendants, comme l’excellent Chants of Sennaar. Un portefeuille de 75 € vous permet aussi de vous abonner plusieurs mois au PlayStation Plus. Toujours est-il que ce casque H7 de Sony est une bonne affaire à ce prix. Il délivre un son avec un bon rendu dynamique et un audio équilibré. Grâce aux coussinets, les graves et les médiums sont amples et l’ensemble est chaleureux. Dommage que les aigus manquent parfois de précision.

La spatialisation sonore n’est pas indispensable pour profiter de l’immersion qu’offre le H7. La technologie audio Tempest 3 qui accompagne la PS5 fait déjà un formidable travail de restitution sonore. Le micro est quant à lui correct, avec des voix reconnaissables et intelligibles. Enfin, le Sony Inzone H7 offre une très bonne autonomie de 40 h.

