[Deal du Jour] Les forfaits flexibles sont de plus en plus répandus dans le monde des opérateurs. Ils vous offrent chaque mois la liberté de choisir la quantité de data souhaitée. Une nouvelle façon de concevoir les forfaits.

Avant toute chose, pour vous faire une idée de ce que proposent les différents opérateurs, dont ceux plus classiques, consultez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles de 2023.

Quels sont les trois meilleurs forfaits mobiles flexibles du moment ?

Si vous avez jeté votre dévolu sur les forfaits flexibles, mais ne savez pas lequel choisir, voilà notre sélection des meilleurs opérateurs virtuels (MVNO) qui proposent des forfaits qui s’adaptent à votre consommation :

Prixtel : jusqu’à 220 Go de data

YouPrice : de 5 Go à 180 Go, et le choix du réseau

Lebara : des forfaits qui se renouvellent chaque mois

1. Prixtel et son forfait jusqu’à 220 Go

Prixtel propose plusieurs forfaits ajustables, dont le forfait Le Géant. Ce dernier est clairement le plus avantageux des forfaits des trois opérateurs, seulement si vous consommez beaucoup de data au quotidien. Ce forfait, sur le réseau SFR, commence à 160 Go de données cellulaires au prix de 14,99 € par mois, et monte jusqu’à 220 Go de data 5G au prix de 20,99 € par mois. Ce forfait est le plus généreux en data de l’opérateur et son prix reste correct par rapport à ses concurrents, d’autant plus que la 5G est gratuite.

Prixtel propose d’autres forfaits flexibles comme le forfait Le Petit, idéal pour celles et ceux qui utilisent peu internet sur leur smartphone lorsqu’ils ne sont pas chez eux. Vous disposez de 10 Go de données 4G, au prix de 5,99 € par mois, et jusqu’à 20 Go au prix de 9,99 € par mois.

Si vous faites une utilisation quotidienne de votre smartphone, sans toutefois passer votre journée dessus, le forfait Oxygène est l’offre mise en avant par Prixtel. Elle commence avec 30 Go de data en 4G au prix de 7,99 €, et monte jusqu’à 70 Go au prix de 12,99 €. Un forfait parfait pour une utilisation normale de votre smartphone.

Les forfaits flexibles de Prixtel en image // Source : Prixtel

Ces forfaits sont sans engagement et vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM de 10 €. Les forfaits de Prixtel sont flexibles, ce qui veut dire qu’ils ne vous bloquent pas à une quantité de données chaque mois. Si vous consommez davantage que le palier de départ minimum, vous passez simplement au palier supérieur. Chaque mois, l’offre revient à sa quantité de data minimum, et bien sûr à son prix le plus bas. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Vous disposez d’une quantité de data à utiliser dans l’U.E et les DOM, en fonction du forfait choisi.

2. YouPrice vous laisse choisir le réseau

YouPrice propose différents forfaits, dont Le forfait Le First, le plus populaire de l’opérateur virtuel, réservé aux nouveaux clients. Il commence avec 111 Go de données au prix de 9,99 € par mois, et monte jusqu’à 130 Go pour 18,99 € par mois. Autant le dernier palier n’est pas le plus avantageux des forfaits mobile, autant 111 Go pour moins de 10 €, c’est un excellent prix.

L’opérateur virtuel propose bien sûr d’autres forfaits. L’Optimal, pour les gros consommateurs de data, commence à 155 Go de données pour 16,99 € par mois, et monte jusqu’à 180 Go de data au prix de 24,99 € par mois. Enfin, il existe un forfait Mini qui, comme son nom l’indique, est un tout petit forfait. Il démarre avec 5 Go de data au prix de 4,99 €, jusqu’à 10 Go au prix de 10,99 €.

Ces forfaits sont sans engagement et une option 5G est disponible pour le forfait L’optimal et Le First, au prix de 5 € de plus par mois. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €. Une des particularités de YouPrice c’est qu’il vous laisse le choix du réseau. Vous pouvez choisir entre le réseau d’Orange, ou celui de SFR. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM vers la France, sont compris. En fonction de votre forfait, entre 5 Go et 20 Go de data 4G par mois, consommés sur votre enveloppe globale, peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM.

3. Les forfaits de Lebara qui se renouvellent chaque mois

Lebara propose plusieurs forfaits mensuels réservés aux nouveaux clients, de 20 Go de data à 200 Go de data en 4G+, à partir de 5,99 € par mois, et jusqu’à 18,99 € par mois. Ces forfaits sont sans engagement et la carte SIM est gratuite. Les clients qui ont déjà un forfait chez Lebara peuvent choisir un forfait qui monte jusqu’à 250 Go de data, au prix de 25,99 € par mois.

Les clients existants ont accès à un large choix de forfaits, pour combler toutes les situations // Source : Lebara

Lebara est un opérateur virtuel qui utilise les infrastructures du réseau Orange, soit un excellent réseau. Ses forfaits flexibles ont la particularité de se renouveler tous les 30 jours, soit une fois par mois, afin que vous puissiez changer d’offre au début de chaque mois si vous le désirez. L’intérêt est de disposer d’un forfait avec une quantité de data différente, si vous avez besoin. Vous êtes en vacances et n’avez pas prévu d’utiliser beaucoup votre smartphone, un petit forfait suffira. Au contraire, vous êtes en déplacement et votre smartphone va devenir votre meilleur compagnon ? Autant opter pour un forfait avec beaucoup de data. Vous aurez donc la possibilité de sauter d’un forfait à un autre, en fonction de la quantité de données dont vous aurez besoin dans le mois.

Les appels et SMS illimités depuis la France Métropolitaine, l’Europe et les DOM, ainsi que des appels illimités vers 43 destinations internationales sont compris.

