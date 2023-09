[Deal du jour] Si vous voulez profiter de la rentrée pour changer de forfait mobile, vous pouvez vite être perdu parmi les nombreuses offres. De nombreux opérateurs proposent des forfaits à des prix attractifs. Voici une sélection des meilleurs forfaits mobiles sans engagement du moment.

Quels sont les meilleurs forfaits mobiles du moment ? Nos trois préférés

En vrai, il n’y en a pas tout à fait trois. Avant toute chose, pour vous faire une idée de ce que proposent les différents opérateurs, consultez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles de 2023. Si vous recherchez un nouveau forfait pour la rentrée, voilà notre sélection des opérateurs qui valent le coup en ce mois de septembre 2023 :

NRJ Mobile et Cdiscount Mobile : des forfaits 4G avec beaucoup de data à petit prix

: des forfaits 4G avec beaucoup de data à petit prix Syma Mobile : 100 Go de data à moins de 10 € par mois

: 100 Go de data à moins de 10 € par mois Youprice : les forfaits qui s’adaptent à votre consommation

1. Les forfaits NRJ Mobile et Cdiscount, la 4G à petit prix

Les deux opérateurs virtuels offrent sensiblement le même forfait, et passent par l’excellent réseau de Bouygues Télécom. NRJ Mobile propose un forfait avec 100 Go de données en 4G, habituellement proposé à 12,99 €. En ce moment, il est au prix de 10,99 € par mois. Ce forfait est sans engagement et son prix ne change pas passé la première année. Le montant de la carte SIM est d’une valeur de 1 €.

Cdiscount Mobile propose un forfait sans engagement, avec 80 Go de data 4G au prix de 9,99 € par mois. Le prix du forfait ne change pas passé un an et le montant de la carte SIM est aussi de 1 €.

80 Go et 100 Go de données sont de bonnes quantités de data pour utiliser votre smartphone au quotidien. Que ce soit pour écouter votre musique en streaming, regarder des vidéos ou jouer à des jeux en ligne, vous aurez de quoi faire. Le réseau de Bouygues Télécom est de plus un très bon réseau qui couvre presque 90 % du territoire. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe sont compris. NRJ Mobile met à votre disposition 13 Go de données 4G à utiliser en Europe et les DOM. 10 Go de data en 4G par mois peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM avec le forfait Cdiscount Mobile.

Notre guide des meilleurs forfaits mobiles est régulièrement mis à jour // Source : Numerama

2. Syma Mobile le bon rapport quantité de data et prix

Syma propose une grosse enveloppe de 100 Go de données, dont 10 Go pour l’U.E et les DOM, au prix de 9,99 € par mois. Une option 5G est disponible pour 3 € de plus par mois. Ce forfait mobile est sans engagement et son tarif ne change pas au bout d’un an. Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM et l’Union européenne. Syma Mobile se base sur le réseau 4G de SFR.



Notez que deux options de 5 Go et 10 Go supplémentaire, respectivement à 5 et 10 euros par mois, sont possibles chaque mois, en cas de besoin.

3. Youprice et ces forfaits qui s’adaptent à votre consommation

YouPrice propose son forfait ajustable Le Back to School. Il commence avec 44 Go de données au prix de 7,99 € par mois les deux premiers mois, puis 9,99 € par mois. Ce forfait monte jusqu’à 60 Go pour 14,99 € par mois les deux premiers mois, puis 17,99 €. Le forfait est sans engagement et propose une option 5G, pour 5 € de plus par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €. Notez que vous avez le choix entre le réseau Orange ou le réseau SFR au moment de la commande.

Les offres mobile de la rentrée chez l’opérateur YouPrice

YouPrice est un opérateur qui propose des forfaits flexibles, qui vous seront facturés en fonction de votre consommation de data. Si vous dépassez le palier de data sur le mois en cours, vous passez simplement au palier supérieur. Chaque début de mois, le forfait revient à sa quantité de data minimum, et bien sûr à son prix le plus bas.

100 Go est déjà un excellent volume pour visionner du contenu en streaming, écouter de la musique via Spotify ou Deezer, ou jouer à des jeux en ligne. 10 Go de data 4G par mois peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers la France, sont compris dans ce forfait.

Vous pouvez vous abonner à ce forfait, ainsi qu’aux autres opérateurs, en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple grâce à votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Pour accompagner votre forfait

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023

👉 Pour moins de 300 €, voici les smartphones qui valent le coup

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.