Selon plusieurs médias coréens, Meta miserait sur LG pour l’aider à concevoir un casque de réalité mixte ultra haut de gamme, capable de rivaliser avec celui d’Apple. Ce produit arriverait en 2025.

À 3 500 dollars, l’Apple Vision Pro est bien parti pour devenir le produit de référence sur le secteur de la réalité virtuelle/mixte. Le casque d’Apple, que Numerama a eu la chance d’essayer en avant-première, emploie plusieurs technologies haut de gamme pour surclasser la concurrence. Qualité des écrans, profondeur de la 3D, reproduction du monde réel sans latence, suivi des mains et du regard, composants dignes d’un ordinateur haut de gamme… Aucun casque ne fait aussi bien, ce qui n’est pas étonnant au vu de l’écart tarifaire entre Apple et le reste du marché.

Même si le volume de ventes d’un Apple Vision Pro sera forcément moins grand que celui d’un Meta Quest 3 (570 euros), le groupe de Mark Zuckerberg sait qu’il ne peut pas laisser à Apple la domination technologique, au risque de rendre son entreprise ringarde. Meta travaillerait sur une nouvelle version de son casque Quest Pro, conçue en partenariat avec LG, avec des composants à la hauteur de ceux d’Apple.

Un concurrent du Apple Vision Pro… ou du Apple Vision ?

Sur le site UploadVR, spécialiste de l’actualité de la réalité virtuelle, on apprend que plusieurs médias coréens s’interrogent depuis plusieurs mois sur les relations entre Meta et LG. Dans un article paru le 3 septembre, le journal Maeil Business Newspaper raconte que Meta et LG ont passé un accord pour concevoir un produit haut de gamme, en capacité de rivaliser avec celui d’Apple, voire de le surpasser. Ce futur casque de réalité virtuelle signé Meta/LG pourrait être lancé en 2025, avec des caractéristiques supérieures à ce que propose Meta aujourd’hui.

Le Meta Quest Pro est la dernière tentative haut de gamme de Meta. Il n’a pas rencontré le succès. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Si cette alliance voit le jour, LG devrait associer plusieurs de ses filiales à Meta. LG Display, LG Innotek, LG Energy Solution… Tout le savoir faire du Coréen serait mis à contribution de Mark Zuckerberg, pour lui procurer les dernières technologies. Le journal rappelle que Google, Qualcomm et Samsung ont passé une alliance similaire, dans le but de proposer un casque VR haut de gamme sous Android.

Quel prix pour ce produit Meta/LG ? Le journal dit s’attendre à un tarif plus agressif que celui d’Apple, vraisemblablement autour des 2 000 dollars. On peut alors s’interroger sur sa cible, au vu de sa commercialisation probable en 2025. Le casque Meta/LG rivalisera-t-il avec l’Apple Vision Pro à 3 500 dollars ? Ou avec sa version moins chère, vraisemblablement « Apple Vision », attendue aux alentours de 2025 ?

Le casque Apple Vision Pro, le jour de son annonce en juin 2023. // Source : Numerama

Progressivement, les différentes alliances du monde la XR se dessinent. Apple semble la cible à abattre, avec des alliances Meta/LG et Google/Qualcomm/Samsung en face. Il ne faut pas oublier des acteurs comme HTC ou Sony, qui pourraient aussi réclamer leur place sur ce marché. Reste à savoir avec quelle plateforme, puisque Google rêve de faire de son Android XR l’alternative à visionOS, tandis que Meta ne compte pas abandonner son Quest OS. Il y a aussi les acteurs européens, comme Lynx, le roi français de la réalité mixte.

