[Deal du jour] Avec le Xiaomi 12, le fabricant chinois propose un smartphone de qualité qui vient concurrencer les modèles haut de gamme. Il séduit par ses bonnes performances et un écran correct. Vendu un peu trop cher à sa sortie, il est enfin à un prix attractif.

C’est quoi, cette promotion sur le smartphone Xiaomi 12 ?

Le Xiaomi 12, compatible 5G, est vendu à partir de 519,90 €. La version 256 Go est en ce moment proposé au prix 375,38 € sur Rue du Commerce. À cela, vous devrez rajouter 20 € de frais de livraison, pour un total de 395,38 €.

C’est quoi, le Xiaomi 12 ?

Le Xiaomi 12 est la version basique du smartphone de Xiaomi, dont le 12 Pro est la version plus premium. Ce modèle plus modeste reprend le design de son grand frère, avec des dimensions de 152.7 × 69.9 × 8.6 mm pour un poids de 180 g. L’appareil est agréable à tenir et à manipuler, et offre une excellente prise en main. Les finitions sont de qualité et procurent un bon sentiment de robustesse à l’ensemble. Dommage qu’il ne dispose d’aucune certification IP contre la poussière ou la projection d’eau.

Sa dalle AMOLED de 6,28 pouces occupe presque 90 % de la surface. Elle propose une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Couplé à la puce Snapdragon 8 Gen 1, la même qui accompagne le modèle Pro, et 8 Go de RAM, le Xiaomi 12 offre d’excellentes performances, que ce soit pour surfer sur internet, regarder du contenu ou encore jouer à des jeux vidéo. Les performances sont donc au rendez-vous et l’expérience est fluide, y compris en multitâche. Dommage cependant que pour les applications ou les jeux les plus gourmands, le smartphone de Xiaomi chauffe beaucoup.

Le triple capteur fait du Xiaomi 12 un bon photophone // Source : Xiaomi

Ce smartphone de Xiaomi est-il une bonne affaire à ce prix ?

Le Xiaomi 12 est une très bonne affaire à ce prix, surtout pour un smartphone compatible 5G. Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023 pour le comparer à des smartphones haut de gamme. Par rapport au Xiaomi 13, qui est vendu au prix de 759,90 €, le 12 à encore de beau jour devant lui, notamment à moins de 380 €. Niveau photo, il s’accompagne d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 13 Mpx et d’un capteur télémacro de 5 Mpx. Les photos sont correctes, avec un bon piqué de jour, et de nombreux détails. De nuit, le smartphone est moins convaincant que ses concurrents dans la même tranche de prix. Il reste toutefois un bon photophone, qui peut aussi filmer jusqu’en 8K à 24 i/s, et en 4K à 60 i/s.

Android 12 habille le Le Xiaomi 12 et fait un bon travail tant au niveau de l’ergonomie que de la fluidité. Enfin, niveau autonomie, le Xiaomi 12 vous tiendra une bonne journée d’utilisation, mais pas plus. Heureusement, sa charge rapide peut vous faire gagner un tiers de la batterie en moins d’un quart d’heure.

