Le géant de la tech Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, sera impliqué dans la promotion et le suivi de la Coupe du monde de rugby. Le groupe devra faire face aux habituels défis sur les réseaux sociaux lors des grands évènements.

Le groupe Meta – Facebook, Instagram, WhatsApp – continue son implantation dans le sport avec la Coupe du monde de rugby qui débute le 8 septembre 2023 en France. Cette année, le géant de la tech va devoir relever le défi désormais habituel de modérer des milliards de commentaires et interagir avec les utilisateurs autour de cet évènement, puisque Meta est partenaire officiel de la plus importante coupe de rugby.

Le mastodonte des réseaux sociaux fait équipe avec le diffuseur TF1 et le journal L’Équipe pour l’occasion. Côté TF1, une séquence « L’action du jour », mettant en avant le plus bel essai ou geste lors d’un match, sera diffusée sur les Reels (les vidéos courtes) d’Instagram et de Facebook. L’actualité ainsi que les coulisses du tournoi seront partagées sur les pages de la chaîne. La chaîne TV de L’Équipe profitera également de la plateforme pour mettre en avant l’émission dédiée « Tous en mêlée ».

Pour l’occasion, Meta a créé un personnage animé pour chaque pays participant – un coq pour la France, une antilope pour l’Afrique du Sud, etc. – que les utilisateurs pourront découvrir grâce à des filtres de réalité augmentée sur leur smartphone.

Les étranges personnages de Meta pour l’évènement. // Source : Meta

Facebook en tête pour la Coupe du monde de rugby

D’après un sondage Odoxa commandé par Méta, Facebook devrait être la plateforme de réseaux sociaux la plus utilisée par les spectateurs. Réagir sur les matchs, suivre des commentaires en direct, retrouver les séquences vidéos ou encore créer des groupes de fans, entre amis, autour de l’évènement, font partie des nombreux usages attendus.

Les plateformes qui devraient être les plus utilisées pour suivre et interagir autour de la Coupe du monde de rugby. // Source : Meta / Odoxa

Qui dit interaction de masse sur les réseaux sociaux, dit aussi commentaires haineux malheureusement. Meta se prépare à une grande séance de modération. Laurent Solly, directeur général France et Europe du Sud de Meta, affirme que « les outils intégrés d’intelligence artificielle, que ce soit les textes et les photos, sont suffisamment efficaces pour barrer 95 % des contenus haineux » en détectant les mots cachés, les insultes ou les obscénités.

Des équipes dédiées seront également chargées de surveiller les publications qui ne respecteraient pas le règlement du réseau social. Les diffusions illégales de matchs seront aussi surveillées sur la plateforme. Toutes les rencontres seront de toute façon diffusées sur des chaînes gratuites : TF1, France TV et M6. Chambre les autres équipes est bien autorisé, à condition de respecter les règles de Facebook et Instagram naturellement.

