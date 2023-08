[Deal du jour] Le Poco M5 est un smartphone sorti en 2022. Xiaomi propose de nombreux modèles entrée de gamme de qualité, souvent dotés de bonnes performances malgré leur prix. En promotion, ils sont encore plus attractifs.

C’est quoi, la promotion sur le Poco M5 ?

Le smartphone Poco M5 de Xiaomi est vendu autour de 170 habituellement. Le modèle 128 Go est en ce moment au prix de 139 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Xiaomi propose des smartphones entrée de gamme qui ne sont pourtant pas dénués de qualité. En attestent les excellentes finitions du Poco M5, avec sa coque en similicuir qui ne sera pas du goût de tout le monde, mais qui a le mérite de renforcer l’appareil. L’ensemble tient bien en main et offre une impression de solidité appréciable. L’écran de 6,58 se dote d’une dalle LCD avec une définition Full HD+ de 2408 × 1080 pixels, et un taux de rafraichissement jusqu’à 90 Hz. La luminosité est correcte, sauf en plein soleil. L’écran du Poco M5 reflète en effet beaucoup la lumière, et perd en visibilité.

Le Poco M5 s’accompagne du processeur MediaTek Helio G99, épaulé par 6 Go de RAM, et offre de bonnes performances. L’affichage vidéo est aussi optimisé, et supporte l’enregistrement vidéo en 1080p et 30 fps. Le smartphone de Xiaomi convient parfaitement pour les tâches du quotidien, le surf sur internet, la plupart des applications et le visionnage de vidéo en streaming. Les joueuses et les joueurs de jeux vidéo devront toutefois se tourner vers d’autres appareils plus performants.

Le Poco M5 est plutôt fin // Source : Xiaomi

Est-ce que le Poco M5 vaut le coup à ce prix ?

C’est un bon investissement si vous cherchez un smartphone pas cher qui reste de qualité. Retrouvez d’autres modèles de smartphone à moins de 300 € dans notre guide dédié. Pour les photos, le Poco M5 est doté d’un capteur principal de 50 Mpx et de deux capteurs de 2 Mpx. Dans de bonnes conditions, les photos sont correctes et parfaitement exploitables. En faible luminosité, les clichés sont bien moins détaillés. Idem pour le capteur avant, peu convaincant.

Niveau autonomie, le smartphone de Xiaomi embarque une batterie de 5 000 mAh qui offre presque deux jours d’utilisation. Une excellente autonomie donc, couplée à la recharge rapide.

