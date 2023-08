[Deal du jour] Si vous souhaitez retrouver un peu de l’expérience des salles obscures chez vous, un vidéoprojecteur est la solution toute trouvée. Le Mi Smart Projector 2 Pro de Xiaomi est un très bon modèle, surtout lorsqu’il bénéficie d’une promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce vidéoprojecteur de la marque Xiaomi ?

Le Mi Smart Projector 2 Pro est vendu 999 € sur le site officiel de Xiaomi. Rakuten le propose en ce moment au prix de 853,99 €.

C’est quoi ce vidéoprojecteur de la marque Xiaomi ?

Le Mi Smart Projector 2 Pro est un vidéoprojecteur de taille raisonnable et facile à déplacer, malgré son poids de 3,7 kg. Ses dimensions de 215 × 201 × 143 mm en font un appareil relativement compact qui saura se faire discret lorsqu’il n’est pas utilisé. Il projette une image Full HD 1080p, d’une résolution de 1 920 × 1 080 pixels, qui peut atteindre jusqu’à 3 mètres de diagonale. Sa puissance de 1 300 lumens permet la projection d’images parfaitement lumineuses et dotées d’un très bon contraste, surtout le soir ou à faible luminosité. De jour, fenêtres ouvertes, le résultat sera forcément moins avantageux. Dans une pièce plus sombre cependant, vous n’aurez aucun souci avec le Mi projector.

Le projecteur de Xiaomi est aussi dépourvu de zoom. Ce n’est pas vraiment un problème en soi, et il vous suffira de l’éloigner par rapport à votre mur pour obtenir la taille d’image désirée. Si vous allez au-delà d’une diagonale de 3 m, l’image perdra inévitablement en qualité. Niveau audio, le système Dolby Audio et DTS-HD offre un son parfois inégal, mais souvent de qualité. Comme pour un téléviseur, l’achat d’une barre de son ne sera pas du luxe pour aller avec l’image. Enfin, Xiaomi est malheureusement avare en réglages, mais propose des réglages prédéfinis idéals pour profiter du vidéoprojecteur.

Contrairement à cette photo, le projecteur de Xiaomi est surtout pensé pour une utilisation en faible luminosité // Source : Xiaomi

Est-ce que ce vidéoprojecteur de Xiaomi est une bonne affaire ?

Le Mi Smart 2 Pro est une bonne affaire à ce prix. Si vous avez peur d’être perdu par rapport à un téléviseur, rassurez-vous, le vidéoprojecteur de Xiaomi est facile à installer et à utiliser. L’interface Android est utilisée pour accéder à vos services de streaming et vos applications de SVOD. Le tout fonctionne très bien et l’interface est assez fluide pour s’utiliser efficacement. Google Assistant est présent afin de contrôler le projecteur à la voix. Notez qu’une fonction Chromecast est présente, pour diffuser du contenu depuis votre smartphone ou tablette.

Niveau connectiques enfin, vous pouvez compter sur deux entrées HDMI 2.0, un port USB, et une sortie audio optique et mini-jack.

