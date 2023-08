[Deal du jour] The Frame est un téléviseur et un tableau, qui permet de projeter une œuvre d’art sur sa dalle. Le modèle 2023 de ce téléviseur de Samsung bénéficie en ce moment d’une double promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce TV 4K QLED de Samsung ?

Le téléviseur The Frame 65LS03B, modèle 65 pouces de 2023, est en ce moment en promotion sur Rue du Commerce. Normalement vendu 1 299 €, il est en ce moment au prix de 1 199 €. Une offre de remboursement de 200 € est aussi disponible, et fait passer le téléviseur de Samsung au prix de 999 €.

L’offre de remise est également valable sur le modèle 55″ affiché sur Rue du Commerce à 899 € au lieu de 1 299 €. Avec l’ODR Samsung, le téléviseur The Frame 55 pouces passe à 699 €.

C’est quoi ce téléviseur de Samsung ?

The Frame 2023, d’une diagonale de 65 pouces, soit 165 cm, est un téléviseur pas forcément facile à caser dans un petit salon. Mais si vous avez la place, il se fera le plus discret possible une fois placé sur un meuble TV, grâce à son look en trompe-l’œil. Il aborde un design épuré, avec un cadre autour de l’écran, pour une allure de tableau vraiment réussie. Les amateurs d’art seront comblés. Et si vous n’aimez pas les téléviseurs traditionnels, la discrétion de The Frame est un atout.

Il ne ressemble pas à un tableau que pour la frime, et peut afficher une œuvre d’art et se transformer en véritable toile. Vous pourrez afficher de nombreuses œuvres sur sa dalle dotée d’un revêtement mat sans reflets, idéale pour projeter des peintures. Bien que certaines œuvres soient disponibles gratuitement sur l’Art Store de Samsung, la plupart sont malheureusement payantes. Pour transformer votre salon en galerie d’art, il vous en coutera un abonnement mensuel de 4,99 € par mois. Vous aurez alors accès à milliers de peintures et de photographies.

The Frame en promo est-il une bonne affaire ?

À moins de 1 000 € c’est une très bonne affaire pour le modèle de 2023. Surtout que The Frame est aussi un excellent téléviseur. Sa dalle QLED offre une excellente qualité d’image, grâce à la 4K Ultra HD et sa compatibilité avec le HDR10+. Dommage que Samsung fasse toujours l’impasse sur le Dolby Vision. Bien que les contrastes et les noirs ne soient pas irréprochables, la luminosité est parfaite et vos soirées cinéma profiteront d’une image magnifique. Le téléviseur de Samsung possède de plus quatre ports HDMI 2.1 et offre un taux de rafraîchissement variable 100/120 Hz. Il est donc idéal pour la PlayStation 5 et la Xbox Series. Vous pouvez comparer The Frame avec d’autres téléviseurs, dans notre guide des meilleurs téléviseurs de 2023.

Une sortie audio numérique optique permet de brancher un Home Cinéma ou une barre de son, afin de pallier la faiblesse des haut-parleurs. Enfin, The Frame vient avec le système d’exploitation Tizen de Samsung. Les menus sont fluides et la navigation instinctive, avec les applications et les services de SVOD habituels. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon.

