[Deal du Jour] Le fabricant TCL propose des téléviseurs avec de bonnes fiches techniques, souvent doté d’un très bon rapport qualité/prix. Ce modèle QLED de 65 pouces revient à un excellent prix, grâce à plusieurs réductions.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur 65 pouces de TCL ?

Le téléviseur 65C745 de TCL est normalement vendu 999 €. Il est en ce moment proposé sur le site de Boulanger au prix de 849 €. De plus, le code promo BIG5, à rentrer dans le panier, vous offre 5 % de remise supplémentaire. Enfin, une offre de remboursement de 150 €, valable jusqu’au 30 septembre 2023, est disponible sur la page dédiée. Le prix du téléviseur vous revient alors à 656,55 €.

C’est quoi, ce téléviseur QLED de TCL ?

Le téléviseur 65C745 de TCL est d’une diagonale de 65 pouces, soit presque 165 cm. Le téléviseur est donc d’une taille assez importante, et il faudra vous assurer d’avoir la place et le recul nécessaire dans votre salon. Heureusement, l’écran possède des bordures très fines, qui laissent le maximum de place possible à l’image pour respirer, et qui lui évitent surtout un aspect trop massif. Le pied central offre une bonne stabilité et le 64C745 trouvera facilement sa place sur n’importe quel meuble TV.

Sa dalle QLED 4K UHD propose une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. Elle offre de bons contrastes et une bonne luminosité. Le téléviseur est de plus compatible avec les normes Dolby Vision, HDR10 et HDR10+, pour des images fidèles à une expérience cinéma. Dommage cependant, pour celles et ceux placés à l’extrémité du canapé, que les angles de vision soient plutôt étroits. Rien toutefois qui ne gâche une soirée cinéma. Niveau audio, le Dolby Atmos et le DTS Virtual:X sont de la partie, pour un son Surround équilibré, mais qui manque légèrement de puissance. L’achat d’une barre de son ne sera pas de trop.

L’interface Google TV // Source : Google

Est-ce que ce téléviseur QLED de TCL est intéressant pour les soldes ?

C’est une très bonne affaire pour un grand téléviseur de qualité. Vous pouvez le comparer à d’autres modèles et marques, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023. Le TCL 65C745 convient aussi parfaitement aux jeux vidéo. Ses quatre ports HDMI 2.1 et le taux de rafraichissement de 100 Hz vous permettent de tirer le meilleur de votre console PlayStation 5 et Xbox Series. Les technologies pour réduire la latence et les déchirures à l’écran sont bien sûr présentes, et vos parties seront fluides et profiteront de l’immersion de la dalle de 65 pouces.

Ce téléviseur de TCL tourne sous le système d’exploitation Google TV. La navigation est fluide et l’interface plutôt intuitive dans l’ensemble. Les applications de SVOD sont présentes, l’OS de Google fait un bon travail pour vous proposer du contenu pertinent, en fonction de vos habitudes. Google oblige, vous pourrez contrôler votre téléviseur à la voix, grâce à l’assistant Google. Enfin, en plus des ports HDM 2.1, le téléviseur embarque 1 port USB, 1 port Ethernet, une sortie optique et une prise casque. Le Bluetooth et le Wi-Fi sont bien sûr présents.

