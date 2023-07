[Deal du Jour] Avec le 12X, Xiaomi propose une version allégée de la gamme des Xiaomi 12. Il emprunte de nombreuses caractéristiques aux appareils plus haut de gamme, tout en restant abordable, surtout pendant les soldes.

C’est quoi, cette promotion sur le 12 X ?

Le Xiaomi 12X (8+256 Go), compatible 5G, est habituellement vendu autour de 630 €. Pour les soldes d’été, il est proposé sur Amazon au prix de 369,90 €.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le 12X est un smartphone de la gamme des Xiaomi 12, plus fin et plus compact que ses compagnons. Ses dimensions de 15,27 × 6,99 × 0,81 cm et son poids de 176 g le rendent facile à manipuler et agréable une fois en main. Xiaomi ne sacrifie rien dans la conception de son smartphone, et propose un appareil de qualité avec de très bonnes finitions, en dehors de son module photo un peu trop imposant pour être élégant.

Le Xiaomi 12X intègre un écran AMOLED de 6,28 pouces en Full HD+ offre une résolution de 2400 × 1080 pixels, et est compatible Dolby Vision et HDR10+. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte la fluidité nécessaire pour faire tourner les applications et les jeux sans souci. Bien que l’écran propose des couleurs trop froides, le contraste et la luminosité sont excellents et la dalle est parfaitement lisible, même en plein soleil.

Le bloc photo du 12X n’est pas le plus discret // Source : Xiaomi

Ce smartphone de Xiaomi est-il une bonne affaire pour les soldes ?

Le 12X est une excellente affaire à ce prix, notamment pour un smartphone compatible 5G. Notre guide des meilleurs smartphones en 2023 vous aidera à le comparer à des smartphones plus premium. Côté performances, le smartphone de Xiaomi s’accompagne de la puce Snapdragon 870 de Qualcomm. Cette puce compatible 5G offre de jolies performances et permet au 12X de faire tourner des jeux, plusieurs applications et même temps, ou de regarder du contenu en streaming sans latences. Côté photo, il reprend le bloc photo du 12 et embarque un objectif principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Sans être le meilleur photophone sur le marché, les clichés sont de bonne qualité en pleine lumière, mais malheureusement moins exploitables en faible luminosité.

Enfin, niveau autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation. Le 12X récupère 100 % de sa batterie en moins d’une heure, grâce à la charge rapide jusqu’à 67 W.

