[Deal du jour] Maintenant que la plupart des smartphones ne sont plus accompagnés de chargeurs, il faut se les procurer indépendamment. Certains modèles de chargeurs ne coutent heureusement pas très cher, surtout pendant les soldes. C’est le cas du chargeur secteur Xiaomi Mi 33W.

C’est quoi, la promotion sur ce chargeur de Xiaomi ?

Le chargeur Mi 33W Wall Charger de Xiaomi est habituellement vendu 19,99 €. Durant les soldes, il est au prix 14,90 € sur le site officiel de Xiaomi.

C’est quoi, ce chargeur 33W de Xiaomi ?

Le Xiaomi Mi 33W Wall Charger est un chargeur compact, qui peut se caser facilement dans une valise ou un sac pour les vacances. Si vous voyagez entre amis, ou en famille, ce chargeur de Xiaomi est très pratique, avec ces deux ports de sortie USB-C et USB-A. Vous pourrez recharger rapidement plusieurs appareils compatibles, smartphones, tablettes, etc, ce qui fait gagner un temps précieux.

Sa puissance de charge de 33W, recharge les appareils Xiaomi ou les iPhones plus vite qu’avec un chargeur traditionnel. Notez cependant que si vous rechargez deux appareils simultanément via les deux ports, la puissance de charge sera distribuée entre vos deux appareils. La charge sera alors un peu moins rapide, mais vos appareils récupèreront tout de même de la batterie efficacement.

Le chargeur est pratique pour recharger deux appareils à la fois // Source : Xiaomi

Est-ce que ce chargeur est une bonne affaire en solde ?

Moins de 15 €, cela reste moins cher que la plupart des chargeurs, surtout avec deux ports de sortie. C’est de plus un accessoire indispensable en voyage. En plus des performances de recharge, le chargeur Mi 33W est doté de plusieurs systèmes de sécurité, qui offre une protection totale pour vos appareils. Ainsi, en théorie, le chargeur de Xiaomi est protégé, entre autres, contre les surtensions et les courts-circuits, la surchauffe, ou encore la foudre. De quoi voyager l’esprit tranquille.

