La première mise à jour majeure de Threads a été publiée le 18 juillet 2023, mais l’application reste inutilisable en France. Dans une vidéo, le patron d’Instagram prévient que Threads n’arrivera pas en Europe avant longtemps.

« Plusieurs mois, malheureusement. » L’intérêt pour Threads semble baisser dans le monde, peu après que le groupe Meta a décidé de bloquer tous les comptes créés en Europe de sa plateforme. Le patron d’Instagram vient de répondre le 18 juillet 2023 en story à la question que tous les utilisateurs européens se posent.

À la question « Nous voulons Threads en France, quand pouvons-nous espérer l’avoir ? », posée par un Français à Adam Mosseri, le patron d’Instagram a répondu qu’il ne fallait pas s’attendre à un développement positif dans les prochaines semaines. « Malheureusement, pour le support dans l’Union européenne, pour nous assurer que nous sommes conformes aux lois qui entreront en vigueur en 2024, cela va simplement prendre du temps. J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas, […], mais il s’avère qu’afin de nous assurer que nous pouvons vérifier toutes les choses que nous devons faire pour être conformes, ça va simplement prendre plusieurs mois, malheureusement. »

Pas de Threads en Europe avant 2024 : Meta fait un gros cadeau à Twitter

Nous sommes en juillet 2023, Adam Mosseri parle de « plusieurs mois » d’attente et cite des lois qui entreront en vigueur en 2024 (vraisemblablement le DSA, qui était déjà la raison officielle de l’indisponibilité de Threads en Europe). Même si le patron d’Instagram n’est pas allé aussi loin dans sa réponse, il est facile de deviner que Threads ne sera probablement pas lancé en Europe avant 2024. Une stratégie très surprenante, puisque Meta ambitionne de concurrencer Twitter. Comment peut-il penser une seconde qu’il sera capable de le faire en se concentrant sur l’Amérique, l’Afrique et l’Asie, alors que l’Europe est un des plus gros marchés du réseau social d’Elon Musk ?

Cette situation est d’autant plus incompréhensible que Meta, fort du succès de Threads (plus de 100 millions d’utilisateurs en cinq jours), pourrait parfaitement lancer une version RGPD compatible de Threads dès maintenant, puis l’adapter au DSA ensuite. Sa décision a des airs politiques, alors que Meta a souvent été en conflit avec l’Union européenne. Facebook a notamment souvent menacé de quitter l’Europe, pour mettre de la pression aux instances européennes.

Une semaine après le lancement de Threads, l’utilisation de l’application serait déjà en baisse dans le monde (Mark Zuckerberg met en avant plus de 10 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, pour prouver que l’intérêt pour Threads n’est pas mort). En décalant d’au moins 6 mois la sortie européenne, Meta prend le risque que son réseau social soit déjà mort au moment de son arrivée dans l’UE. C’est dommage. On ne comprend toujours pas pourquoi il a pris la décision de bloquer les comptes créés en Europe, qui auraient pu lui permettre de fédérer de petites communautés avant un lancement officiel dans plusieurs mois. Il suffit de voir les réactions d’Elon Musk, qui semble se moquer de la stratégie de Meta, pour comprendre à quel point toutes ces situations avantagent Twitter.

« J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas. Je vis hors des États-Unis depuis un an maintenant, et je pense que nous devons être beaucoup moins centrés sur les États-Unis en tant qu’équipe, et j’ai poussé dans ce sens de manière vraiment significative », précise Adam Mosseri dans sa story, qui semble aussi déçu d’annoncer un délai si lointain.

La première mise à jour majeure de Threads est disponible, sans la grosse nouveauté attendue

Le 18 juillet, Meta a publié la première mise à jour majeure de Threads. Ses nouveautés sont l’ajout de la traduction et d’un onglet « Follow », pour voir la liste de ses nouveaux followers. Des additions bienvenues, mais décevantes pour les utilisateurs de Threads, qui pensaient que le fameux « onglet Follow » serait dédié au fil chronologique.

Alors que la hype autour de Threads semble déjà retomber, Meta doit faire mieux pour convaincre les utilisateurs qu’il est le nouveau Twitter. Le groupe de Mark Zuckerberg a historiquement lancé beaucoup d’applications avant de les délaisser, ce qui inquiète naturellement les utilisateurs de l’anti-Twitter. À Meta de leur prouver que Threads est là pour durer, tout en le déployant partout.

