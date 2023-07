[Deal du jour] L’été est bel et bien là, et la température qui va avec. Pour profiter de la saison sans trop subir la chaleur, l’achat d’un climatiseur est une bonne solution, à condition de choisir un appareil de qualité, et le plus écologique possible. Le New Breeze Eco, en ce moment en promotion, est une bonne solution.

C’est quoi, la promotion sur ce climatiseur de la marque Klarstein ?

Le climatiseur Klarstein New Breeze Eco est un modèle qui dispose aussi des fonctions ventilateur et déshumidificateur. Il est habituellement vendu autour de 530 €. Pour les soldes d’été, Amazon le propose actuellement au prix de 472,99 €. De plus, une réduction supplémentaire de 25 % s’applique via un coupon à cocher sur la page du produit. Son prix passe alors à 354,74 €.

C’est quoi, ce climatiseur mobile ?

Klarstein propose une grande gamme de climatiseur, dont le New Breeze Eco, un climatiseur mobile d’une puissance de rafraîchissement de 10 000 BTU qui a sa place dans notre sélection des meilleurs climatiseurs mobiles. Il convient pour une pièce d’une superficie comprise entre 29 m² et 49 m² maximum. L’air pulsé refroidit en théorie la pièce dans l’heure, et offre ainsi une température ambiante entre 20° C et 25° C, selon vos préférences. Le flux d’air froid est malheureusement envoyé dans une seule direction, ce qui peut être un problème si vous êtes sensible aux climatiseurs. Heureusement, les roulettes vous permettent de le déplacer facilement, y compris d’une pièce à l’autre.

Son utilisation est on ne peut plus simple, grâce au mode automatique, qui vous permet de vous passer des réglages et de laisser le climatiseur trouver lui-même la bonne température. Vous pouvez toujours, via la télécommande, choisir vous-même une température entre 16 et 30 °C, ainsi que le type de ventilation. En plus de sa fonction climatisation, le Breeze Eco peut servir de ventilateur, et possède une fonction de déshumidification. Le mode nuit adapte la puissance du flux, pour la température ambiante qui correspond le mieux lorsque vous dormez. Une fonction pour programmer la mise en route et l’arrêt est aussi présente.

Son design se fond le plus possible dans le décor // Source : Klarstein

Est-ce que ce climatiseur mobile est une bonne affaire en solde ?

Cette double réduction est une bonne affaire. Ce climatiseur de Klarstein consomme peu d’énergie, et se situe dans la classe énergétique A+. Le gaz réfrigérant R290 utilisé est respectueux de l’environnement, et contribue à limiter votre empreinte carbone et votre consommation d’énergie. Vous pouvez aussi consulter nos conseils pour utiliser au mieux votre climatiseur, afin de réduire le plus possible son impact sur l’environnement, car la clim n’est pas la méthode la plus écolo pour se rafraîchir en été.

Sachez que le tuyau d’évacuation fourni est un peu court. Mal positionné, il laisse passer de l’air chaud de l’extérieur. Veillez à l’installer correctement pour ne pas perdre en efficacité. Le niveau sonore du climatiseur de Klarstein va de 48 (en mode nuit) jusqu’à 65 dB. Enfin, rassurez-vous, le design aux bords arrondis et aux teintes sobres s’intègre facilement dans une pièce, même si ce ne sera pas l’objet le plus élégant de votre intérieur.

