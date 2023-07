[Deal du jour] Déjà présent sur le marché des smartphones haut de gamme, Honor propose un modèle plus accessible avec le Magic5 Lite. Bien que plus modeste sur le plan des performances, son prix et ses qualités en font un smartphone intéressant, surtout pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone Honor ?

Le Honor Magic5 Lite 5G est sorti il y a quelques mois au prix de 379 €. Il est proposé pour les soldes d’été au prix de 279 € sur Amazon.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce smartphone de Honor ?

Le Magic5 Lite possède d’excellentes finitions qui lui procurent une sensation de robustesse agréable, smartphone en main. Ses dimensions de 161,6 × 73,9 × 7,9 mm pour un poids de 175 g en font un appareil plutôt grand, que les plus petites mains auront peut-être du mal à appréhender. Mais, cela donne la possibilité à Honor de mettre un grand écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces aux bordures fines, qui occupe plus de 90 % de la face avant.

La dalle offre une définition Full HD+ et une luminosité de 800 nits. Son taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz permet de jouer à des jeux dans de bonnes conditions. Il passera de 60 à 120 Hz automatiquement, ou selon vos préférences. Le Magic5 Lite embarque la puce Snapdragon 695, couplée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’expérience utilisateur sous Android est fluide et idéale pour du multitâche, et du streaming. Bien qu’il puisse chauffer un peu lors de sessions jeux vidéo intenses, il ne souffre pas de ralentissements.

Le triple capteur est bien intégré // Source : Honor

Est-ce que le Magic5 Lite est une bonne affaire pour les soldes ?

C’est une très bonne affaire à moins de 300 €, si vous cherchez un smartphone efficace et abordable. Vous pouvez d’ailleurs retrouver son prédécesseur dans notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 €. Niveau photo, son capteur principal de 64 Mpx s’accompagne d’une ultra grand angle et d’un module macro. Comme souvent avec les smartphones de cette gamme de prix, le module photo est la première concession faite par les constructeurs pour rendre leur appareil abordable. Dans les faits, le Magic5 Lite est un photophone correct, mais ne sera pas le premier choix vers lequel vous tourner si vous recherchez un smartphone pour prendre des photos.

Niveau autonomie, malgré sa finesse, la batterie de 5 100 mAh vous tiendra facilement deux jours dans le cas d’un usage normal et une journée avec un usage intensif. Il récupère 50 % de batterie en une demi-heure grâce à la charge rapide. Enfin, notez qu’il ne possède aucune certification d’étanchéité. Attention au bord de l’eau cet été donc.

