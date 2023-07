[Deal du Jour] La caméra Hero11 de GoPro est en promotion pour les soldes d’été. Si vous souhaitez filmer vos vacances et immortaliser chaque moment, tel Tom Cruise qui saute d’une montagne en moto, cette caméra est une valeur sûre.

C’est quoi, la promotion sur cette GoPro ?

Vendu initialement au prix de 549 €, la GoPro Hero11 Black se trouve facilement autour de 450 €. Pendant soldes d’été, elle est proposée sur Amazon au prix de 399 €.

C’est quoi, cette action cam GoPro ?

La GoPro Hero11 reprend le design classique des GoPro, au point qu’elle ressemble à s’y méprendre à la Hero10. Le châssis est identique et les batteries sont même parfaitement compatibles entre elles. Le boîtier fait toujours 72 × 51 × 33 mm pour 153 g. Vous trouverez à l’arrière un écran tactile de 2,27″ et un écran de retour à l’avant. Une fois en main, l’action cam se manipule naturellement. Cependant, il est conseiller de la fixer sur un harnais ou sur une perche, afin d’en tirer le meilleur et de réaliser les plus belles images. Notez que la GoPro est bien sûr résistante aux chocs, aux chutes, et est étanche jusqu’à 10 m.

Heureusement, en dehors de ses similitudes avec les modèles précédents, elle s’accompagne de plusieurs nouveautés, notamment au niveau du capteur. La Hero11 est doté d’un capteur de 27 Mpx au format 8:7, pour des vidéos en 16:9 et 9:16, idéal pour les réseaux sociaux ou Youtube. L’angle de champ, plus large, peut atteindre 12 mm au maximum, et elle possède maintenant une fonction de verrouillage pour une correction des mouvements à 360 degrés, afin d’obtenir une image stable. La stabilisation HyperSmooth 5.0 permet de stabiliser davantage l’image pour une fluidité totale, même en mouvement. À vous d’assurer en amont.

La Hero11 est doté d’un écran selfie // Source : GoPro

Est-ce que la GoPro Hero11 est une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 400 €, c’est toujours un prix onéreux pour une action cam, si vous n’en avez pas plus l’utilité. Mais, si vous souhaitez immortaliser vos voyages de la meilleure manière, c’est un investissement à considérer, surtout en promotion. La GoPro peut filmer avec une définition d’image maximum de 5,3K, et jusqu’à 60 i/s. La qualité d’image est au rendez-vous et vous aurez la possibilité de retoucher comme bon vous semble chaque vidéo. De nouveaux modes, comme le mode nuit, le mode 10 bits ou un mode pour réaliser des timelapse du ciel étoilé, sont tous simples à utiliser, et du plus bel effet.

Malheureusement, toutes ces performances dans un si petit boitier ne viennent pas sans quelques concessions, notamment sur l’autonomie. La batterie Enduro tiendra un peu plus d’une heure, si vous filmez en 4K/60 fps. Elle se recharge via un port USB-C.

