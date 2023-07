[Deal du jour] L’été est arrivé, et les températures qui vont avec. Si vous souhaitez changer votre vieux ventilateur bruyant, ou simplement en rajouter un dans votre intérieur, ce modèle de Rowenta tombe sous les 90 €.

C’est quoi, la promotion sur ce ventilateur de Rowenta ?

Le ventilateur Turbo Silence Extreme de Rowenta, présent dans notre guide d’achat spécial ventilateurs est commercialisé à sa sortie au prix de 149,99 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 84,99 €.

C’est quoi, ce ventilateur de Rowenta ?

Le Turbo Silence Extreme est un ventilateur tout ce qu’il y a de plus basique dans ses fonctions. Son design est à la fois classique et audacieux. Plutôt que de proposer un appareil au style épuré, dans la tendance actuelle, le Turbo Silence possède un boitier de commande impossible à éviter, et un pied imposant. Ce dernier permet néanmoins une excellente stabilité, et le ventilateur offre une forte impression de solidité grâce à sa qualité de finition. Avec ses dimensions de 50 × 60 × 140 cm et son poids de moins de 10 kg, il est simple à déplacer dans une pièce. Vous pourrez régler sa hauteur jusqu’à 30 centimètres, grâce à son pied télescopique.

Niveau performance, le Turbo Silence Extreme est doté d’une hélice à 5 pâles et sa diffusion de l’air atteint une largeur maximale de 120°. Il est aussi réglable horizontalement et verticalement, pour diriger le flux d’air à l’endroit souhaité. Dommage cependant que l’inclinaison vers le bas soit limitée.

Vous pouvez régler l’orientation et la puissance à votre convenance Source : rowenta

Est-ce que ce ventilateur vaut le coup en promotion ?

Moins de 85 € pour un excellent ventilateur, fiable et performant, c’est une bonne affaire. Le tableau de commande est simple à utiliser et propose les fonctions basiques telles que la vitesse de ventilation, la fonction Turbo Boost ou encore la fonction Silence. Cette dernière est utile si vous utilisez votre ventilateur la nuit, tandis que le mode Turbo Boost permet un débit d’air puissant, jusqu’à 80 m³/min.

Le Turbo Silence Extreme porte bien son nom, et assure, en effet, un faible niveau sonore. En mode normal, comptez environ 60 dB. Le mode Silence descend jusqu’à 45 dB. Un faible niveau sonore, idéal dans le salon, si vous regardez un film, ou dans une chambre pour la nuit. Dommage que ce mode Silence s’accompagne d’une LED blanche impossible à désactiver, et pas forcément utile pour dormir.

