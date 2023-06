Le hashtag #lesbian est masqué sur Instagram ce lundi 26 juin 2023 : certaines publications restent visibles, mais d’autres sont éclipsées. La raison n’est pas encore connue. Ce n’est pas la première fois qu’Instagram cache un tel hashtag.

« Les publications récentes avec #lesbian sont masquées car il se peut que certaines publications ne soient pas conformes aux Règles de la communauté d’Instagram ». Depuis le 26 juin 2023, sur Instagram, les utilisateurs et utilisatrices du réseau social voient cet étrange message s’afficher s’ils cherchent le hashtag #lesbian.

Le message d’avertissement apparait lorsqu’on fait une cherche sur le hashtag #lesbian // Source : Capture d’écran Numerama

Sous le message, des images sont cependant toujours visibles et le hashtag est même coloré aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, en l’honneur du mois des fiertés. Pourtant, à en croire le message d’Instagram, certains postes seraient masqués — et il n’y a pour le moment pas d’explications officielles. Contactée, l’entreprise n’est pas revenue vers Numerama avec une explication.

Instagram met le hashtag #lesbian en arc-en-ciel, mais masque les contenus associés

C’est le compte Instagram LeCoinDesLGBT qui s’est rendu compte de la situation en premier. Dans un post publié dans la soirée entre le dimanche 25 et le lundi 26 juin 2023, le compte explique avoir remarqué que « le hashtag #lesbian est censuré », ce qui « empêche de voir les posts récents qui le contiennent ». Numerama a pu le vérifier.

Le message d’avertissement n’apparait qu’avec #lesbian, d’après nos observations. Les hashtags #lesbians, #lesbienne, #lesbiennes, #gay, #gays, #trans, #transgender, et #LGBT ne rencontrent pas ce problème.

Ce n’est pas la première fois qu’Instagram masque des publications concernant les lesbiennes. En 2021, le réseau social avait restreint la visibilité du hashtag #lesbians : on ne pouvait plus cliquer dessus lorsqu’il apparaissait dans les stories des utilisateurs. Un message expliquait également que le hashtag était « masqué », et que les publications avaient été « limitées, car la communauté Instagram [avait] signalé du contenu susceptible de ne pas respecter ses règles ».

Cette restriction avait indigné un certain nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices. Le réseau social avait rapidement fait machine arrière, et avait expliqué que le hashtag avait été « masqué par erreur ». Instagram n’avait pas donné plus de détails, mais il était probable que la restriction du hashtag soit survenue à cause de contenus pornographiques.

Le hashtag #lesbian est masqué sur Instagram // Source : Capture d’écran Numerama

Le mot « lesbienne » est en effet régulièrement confronté à ce problème. Sur internet, le terme est souvent associé à des contenus érotiques — pendant longtemps, chercher « lesbienne » sur Google amenait directement vers des sites X. C’est ce rapprochement avec la pornographie qui fait que « lesbienne » est un mot tabou, régulièrement censuré sur les réseaux sociaux : ces derniers font appel à des algorithmes pour supprimer automatiquement tous les contenus pour adultes. Par défaut, les termes ou les hashtags #lesbian ou #lesbians font souvent partie des termes qui sont modérés systématiquement.

Cette décision d’automatiser la modération sur certains termes permet aux réseaux sociaux de faire des économies, en passant par des bots plutôt que par des modérateurs humains. Mais elle participe surtout à l’invisibilisation des lesbiennes : masquer ce hashtag, c’est aussi masquer leurs paroles et leurs histoires.

Le timing de la restriction de #lesbian est aussi cruellement ironique : pendant le mois de juin, le mois de fiertés, les hashtags relatifs aux sexualités et aux identités LGBTQI+ sont colorés aux couleurs de l’arc-en-ciel sur Instagram. Le hashtag #lesbian est en couleur, mais son contenu reste partiellement caché…

