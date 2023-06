[Deal du jour] Le MSI Katana 15 est un PC portable idéal pour les jeux vidéo. Son excellente carte graphique et ses performances haut de gamme en font un des meilleurs laptops gaming sur le marché, surtout en promotion pour les soldes.

C’est quoi, ce PC portable MSI pour le gaming ?

Le MSI Katana 15 est normalement commercialisé 1 779 €. Souvent trouvable autour de 1 500 €, il est proposé pendant les soldes au prix 1 274,99 €, grâce au code promo 25DES299 à rentrer dans le panier. Retrouvez-le dans notre guide des meilleurs ordinateurs portables pour les soldes, ainsi que d’autres références.

C’est quoi, ce PC portable pour le gaming de MSI ?

Le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR est un PC portable pensé pour les jeux vidéo. Son poids de 2,25 kg n’en fait pas le laptop le plus simple à transporter. Cependant, ses dimensions de 24,9 × 359 × 259 mm le rendent tout de même facile à caser dans un sac. Il a beau être un ordinateur conçu pour le gaming, son design reste sobre et convient pour une utilisation professionnelle, même si le rétro éclairage RGB du clavier hurle « Je joue à Diablo IV pendant ma pause ». Rassurez-vous, vous pouvez le désactiver dans les réglages.

Le Katana 15 est doté d’un écran de 15,6 pouces et d’une dalle IPS-LCD Full HD qui offre une résolution de 1920 × 1080 pixels. La technologie d’affichage permet des angles de vision importants, couplé à une bonne luminosité et un bon contraste. Tous deux sont bien sûr réglables dans les menus. La colorimétrie est quant à elle parfaite. Le point fort du MSI Katana est son taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 144 Hz. La fluidité est parfaite et les jeux tourneront sans aucun problème, sans latence ou ralentissements, ce qui en fait un laptop idéal pour les joueuses et les joueurs.

Le rétroéclairage du clavier MSI Katana est désactivable // Source : MSI

Est-ce que ce PC portable de MSI vaut le coup pour les soldes ?

À moins de 1 300 €, si vous avez le budget pour, c’est une très bonne affaire. Au rang des spécificités techniques du MSI Katana 15, vous pouvez compter sur la très bonne carte graphique RTX 4070. Pour le travail, elle convient pour des taches gourmandes comme du montage vidéo et l’utilisation de logiciels complexes. Les joueuses et les joueurs seront contents de pouvoir lancer un jeu triple A avec de bons paramètres graphiques et une grande fluidité. La carte graphique s’accompagne du processeur Intel Core i7-12650H à 10 cœurs, 16 Go de RAM DDR5, et un SSD de 512 Go.

Enfin, son autonomie d’environ 5 heures n’est pas la plus élevée sur le marché, et il faudra prévoir votre adaptateur secteur avec vous, si vous comptez l’utiliser en nomade.

