[Deal du Jour] Les meilleurs écouteurs d’Apple sont un peu plus abordables en promotion. Les AirPods Pro 2 bénéficient régulièrement de réduction, mais descendent rarement sous les 250 €. Ils sont en ce moment à moins de 230 € sur Rakuten.

C’est quoi, cette promotion sur les AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro 2 sont vendus 299 € sur le site officiel d’Apple. Rakuten les propose en ce moment au prix de 226,99 €.

C’est quoi, ces écouteurs d’Apple ?

Apple, fidèle à son habitude, soigne le design de ces AirPods Pro 2. La qualité de fabrication est excellente, et Apple fournit quatre paires d’embouts en silicone de différents formats. Les écouteurs sont confortables et, selon l’embout qui vous convient le mieux, procurent un très bon maintient, même s’ils ne s’insèrent pas complètement à l’intérieur de l’oreille. Le confort est donc bien présent, même dans le cas d’une longue écoute. Cette deuxième génération d’AirPods Pro offre de nouvelles fonctionnalités, dont la surface tactile sur la tige. D’un simple glissement du doigt, vous pouvez contrôler le volume, la lecture des pistes, activer la réduction de bruit. En mode kit mains libres, vous pouvez réceptionner vos appels.

Niveau audio, la puce H2 fait des miracles, surtout avec un appareil Apple. Les basses remplissent bien l’espace sans l’envahir. Les médiums et les aigus sont précis et l’ensemble sonne juste. Les instruments sont bien définis, mais ont parfois tendance à déborder. Même à fort volume, l’audio reste toutefois propre et naturel. Les timbres de voix sont quant à eux bien retranscrits. Les AirPods Pro 2 intègrent la technologie Audio Spatial d’Apple, malheureusement compatible qu’avec un iPhone, iPad, Mac, ou une Apple TV. La spatialisation est impressionnante avec le Dolby Atmos ou le Dolby 5.1, que ce soit pour écouter de la musique ou regarder des films.

Une oreillette des Apple AirPods Pro (2e génération) // Source : Apple

À moins de 230 €, les AirPods Pro 2 sont-ils une bonne affaire ?

Moins de 230 € pour les derniers écouteurs d’Apple, c’est une excellente affaire. Vous les retrouverez dans notre guide des meilleurs écouteurs de 2023, et pourrez les comparer avec ce que propose la concurrence. La réduction de bruit active des AirPods Pro 2 est maitrisée. Les graves et les médiums sont parfaitement atténués, et le bruit alentour est ainsi supprimé. Si vous vous promenez dans les rues pour la fête de la musique, écouteurs vissés dans vos oreilles, vous entendrez certainement les groupes locaux faire leur reprise de Highway to Hell version folk. Mais, dans une pièce animée comme un open space ou un amphi, l’ANC vous placera dans une bulle de silence. La réduction de bruit active peut d’ailleurs provoquer une sensation de pression si vous n’êtes pas habitué, sensation qui s’estompe rapidement.

Sachez qu’il existe aussi un mode Transparent Adaptatif qui laisse passer les sons ambiants afin de vous laisser conscient de votre environnement. Comptez environ 6 h autonomie en une seule charge, si la réduction de bruit est activée. Désactivée, vous gagnez 2 h d’autonomie en plus, et 30 h supplémentaires de batterie avec le boitier. Enfin, les Airpods Pro 2 sont certifiés IPX4, et résistent aux éclaboussures d’eau et à la transpiration.

Pour aller plus loin avec les écouteurs

👉 Consultez notre test des AirPods Pro 2e génération

👉 Si vous ne savez pas quel iPhone choisir, on vous guide

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.