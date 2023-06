[Deal du Jour] Si vous recherchez un nouveau téléviseur, Samsung possède une gamme de TV QLED pour tous les usages. Le Q60B procure une belle qualité d’image sur un écran de 55 pouces, et de bonnes performances.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur QLED 4K de Samsung ?

Le téléviseur Q60B, QLED 55 pouces, est normalement commercialisé autour de 700 €. Il est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 549 €.

C’est quoi, ce téléviseur QLED de Samsung ?

Ce téléviseur de Samsung possède une dalle QLED de 55 pouces, soit une diagonale de 139 cm. La résolution de 3 840 x 2 160 pixels offre une belle image 4K, mise en valeur par les bordures fines du cadre. L’image occupe la presque totalité de la dalle, pour un rendu épuré plutôt élégant. Comme souvent avec Samsung, l’absence de Dolby Vision est regrettable. Le téléviseur est néanmoins compatible HDR10+. Le QLED affiche une image lumineuse et de très bons contrastes, sans égaler pour autant une dalle OLED. Vous pourrez compter sur de nombreux préréglages enregistrés, comme les modes Standard et Cinéma, pour vous aider à tirer le meilleur du Q60B.

Si vous cherchez un téléviseur principalement pour jouer à des jeux vidéo, ce Samsung en promotion ne propose qu’un taux de rafraichissement à 50/60 Hz. Vous n’irez donc pas plus loin que 60 Hz sur PlayStation 5 et Xbox Series. La fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) est tout de même présente pour réduire la latence. Dans les faits, vos consoles de salon tourneront quand même parfaitement bien, et la plupart des jeux, y compris les triple A, profiteront d’une belle résolution. Notre guide des meilleurs téléviseurs de 2023 vous aidera à trouver le téléviseur qui vous convient le mieux, selon l’utilisation que vous en ferez.

Les pieds du Q60B permettent de placer facilement une barre de son. // Source : Samsung

Ce téléviseur Samsung est-il une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire à moins de 550 €. Il faut cependant admettre que les haut-parleurs peinent à convaincre, au contraire de la dalle QLED qui fait un excellent travail. Les haut-parleurs sont installés autour de la dalle et restituent correctement l’audio, avec une bonne spatialisation, surtout avec le Dolby Atmos embarqué. Néanmoins, le manque de puissance et de basses des haut-parleurs n’apporte pas l’immersion souhaitée. Une barre de son sera donc à privilégier pour apporter un effet surround beaucoup plus convaincant.

L’OS maison TizenOS de Samsung habille le téléviseur. Il fait un travail correct et propose de nombreuses fonctionnalités, applications et services de SVOD. L’ensemble tourne sans problème, et la navigation dans l’interface est ergonomique et intuitive. TizenOS est compatible avec Alexa d’Amazon et Google Assistant, afin de naviguer dans les menus au son de votre voix. Enfin, le Q60B embarque deux ports HDMI, deux ports USB 2.0, et est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

