Apple a profité de sa conférence organisée dans le cadre de la WWDC 2023 pour dévoiler un nouveau MacBook Air. Sa particularité ? Un grand écran de 15 pouces.

Il fut un temps où le suffixe Air avait un sens de légèreté et de compacité pour Apple. Le nouveau MacBook Air, dévoilé lors de la conférence de la WWDC 2023, change cette perception. Il se distingue par le passage à un écran plus grand : on atteint les 15 pouces, contre 13,3 et 13,6 pouces dans la gamme actuelle. Il est loin le temps où le MacBook Air était proposé au format 11 pouces.

Le « nouveau » MacBook Air reprend bien évidemment le troisième redesign de l’ordinateur portable le plus abordable du catalogue — introduit en 2022 (aussi pendant la WWDC) et reconnaissable grâce à son encoche. Il ne sera pas le plus grand des MacBook, puisque le modèle Pro grimpe à 16 pouces dans ses versions les plus onéreuses.

Un gros MacBook Air chez Apple

Caractéristiques

La fiche technique du MacBook Air 15 pouces ne dépareille pas trop de celle du MacBook Air 13 pouces. On retrouve une puce maison, l’Apple M2, capable de faire tourner un maximum d’application tout en offrant une autonomie immense (jusqu’à 18 heures en navigation web). Le laptop peut être configuré avec jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD qui atteint au maximum les 2 To. Tout ça pour 1,49 kg.

Le grand écran Liquid Retina de 15 pouces est associé à une caméra FaceTime HD (1080p) et six haut-parleurs offrant un rendu audio spatial. Pour regarder des films et des séries sur les plateformes de streaming, ce MacBook Air offre de sérieux arguments. C’est d’ailleurs la principale promesse de cet ordinateur : agrandir l’écran ne sert qu’à offrir plus de confort, que ce soit pour la productivité ou le divertissement. En revanche, on y perd en transportabilité.

Date de sortie et prix du MacBook Air 15″

Le MacBook Air 15 pouces sera disponible à compter de la semaine prochaine. au prix de 1 299 $. Il y aura quatre coloris au programme. On rappelle que la version 13,6 pouces a été lancée à 1 499 € et il baissera son prix pour l’occasion.

