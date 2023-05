[Deal du Jour] La gamme C2 de LG est une excellente gamme de TV OLED. Malheureusement souvent à un prix élevé, ces téléviseurs demandent un budget conséquent. Le modèle 55 pouces est en ce moment disponible sur Rue du Commerce avec une réduction bienvenue.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur 55″ LG OLED ?

Le téléviseur OLED55C2 de LG, modèle 2022 de 55 pouces, est habituellement vendu autour de 1 400 €. Il est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 1 189 €.

C’est quoi, le téléviseur C2 OLED de LG ?

Le C2 possède une dalle OLED Evo 4K UHD de 55 pouces. Assurez-vous d’avoir la place sur votre meuble TV ou dans votre salon, car la diagonale de 139 cm est certes idéale pour s’immerger dans un film ou une série, mais prend tout de même de la place. La technologie OLED permet des contrastes quasi parfaits, qui se traduisent par des noirs vraiment noirs. Les couleurs vives couplées à la grande luminosité de la dalle offrent une très belle image, parmi les plus détaillées, tous téléviseurs confondus. Le limitateur de luminosité peut malheureusement ternir l’image, et il n’y a pas moyen de le désactiver. Il ne gâche pas l’expérience pour autant, et les préréglages qui accompagnent le C2 sont parfaitement calibrés pour ressortir le meilleur de la dalle.

Pour le cinéma, le HDR10 et le Dolby Vision sont de la partie. Les joueuses et les joueurs ne sont pas en reste et le C2 exploite du mieux possible les consoles nouvelle génération. Quatre entrées HDMI 2.1 sont de la partie et permettent un affichage 4K et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’AMD FreeSync Premium et le Nvidia G-Sync sont quant à elles deux technologies qui optimisent la fluidité de l’image et empêchent toute latence ou effet de flou. Un téléviseur parfaitement polyvalent en somme.

Le pied du téléviseur LG OLED C2 vous laisse la place pour une barre de son // Source : LG

Ce téléviseur OLED55C2 est-il une bonne affaire à ce prix ?

C’est une bonne affaire à moins de 1 200 €, si votre budget le permet. C’est de plus un bon investissement dans le temps. Comme tous les téléviseurs ne se valent pas, consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour vous faire une idée de ce que propose le C2. Au rang des déceptions qui n’en sont pas vraiment, le C2 possède des haut-parleurs intégrés corrects, mais sans plus. La technologie Dolby Atmos embarquée offre une bonne amplitude sonore, mais si vous souhaitez profiter complètement de l’immersion promise par le téléviseur de LG, une barre de son ne sera pas de trop.

Enfin, LG habille son C2 de l’interface maison webOS. Une interface ergonomique où les services de streaming apparaissent naturellement en page d’accueil. La navigation dans les menus est instinctive et le tout répond bien.

