La période des impôts est là. Comme chaque année, cette étape obligatoire peut causer du fil à retordre, voire donner envie de vous arracher les cheveux. Ne perdez pas espoir : voici comment faire.

Le printemps apporte le beau temps, les allergies, et aussi, les impôts. Cette règle immuable de la nature, si peu plaisante qu’elle soit, est un passage obligé pour tout le monde — et si vous possédez des crypto-monnaies, cela vous concerne également.

Bitcoin, Ethereum : les crypto-monnaies sont-elles imposables ?

Depuis 2018, les plus-values sur actifs numériques étaient imposées en France étaient sous soumis à une flat tax. Mais en 2023, beaucoup de choses changent. L’article 79 de la loi de finances pour 2022 a modifié le régime fiscal applicable aux crypto-monnaies, et est rentrée en vigueur au 1er janvier 2023. Ce n’est donc plus les mêmes opérations que vous devez faire. Les propriétaires de crypto-monnaies, particuliers comme professionnels, restent toutefois imposables.

Il existe désormais différentes options pour déclarer ses cryptos, et certains utilisateurs pourront choisir un barème progressif. « Les cessions réalisées à titre non-professionnel relèveront systématiquement du régime du prélèvement forfaitaire unique », cependant, « les contribuables pourront choisir d’être imposés soit au taux forfaitaire de 12,8 %, soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu », précise le ministère de l’Économie. .

Déclarer ses impôts, un bonheur de chaque instant // Source : Canva

Comment déclarer vos crypto-monnaies ?

Pour les particuliers

Petit rappel pour commencer : seules les plus-values de plus de 305 euros sont imposables, seulement si vous avez transformé vos cryptos en monnaie fiduciaire (par exemple, en euro), ou en achats de bien et service. Si vous avez transformé votre plus-value de bitcoin en Ethereum, sans jamais passer par la case euro, vous n’êtes pas concernés.

Pour faire votre déclaration, il vous faut tout d’abord remplir le formulaire n°2086 et renseigner les plus-values que vous avez réalisées. Le tout doit être accompagné du détail des opérations.

La plus-value peut être taxée de deux façons différentes. Comme indiqué plus haut, pour les particuliers, les cessions relèvent systématiquement du régime du prélèvement forfaitaire unique, mais « les contribuables peuvent « choisir d’être imposés soit au taux forfaitaire de 12,8 %, soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu », précise le site du ministère de l’Économie. La phrase est complexe et pas forcément simple à comprendre, mais concrètement, en fonction de votre tranche d’imposition sur le revenu, une option sera plus avantageuse que l’autre.

Le prélèvement forfaitaire unique est une taxe à 30 % (la flat tax, comme elle est aussi appelée), et elle inclut « 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux », comme expliqué par le ministère. « Il s’agit d’un taux forfaitaire, car ce taux ne prend pas en compte votre tranche d’imposition et votre revenu fiscal de référence ». Que vous gagniez 10 000 ou 100 000 euros par an, vous payez la même chose.

Certaines choses ont changé pour la déclaration de vos cryptos // Source : Canva

En 2023, les nouvelles règles vous permettent de choisir et de moduler ce forfait, ce qui peut être avantageux, dans certains cas. Si vous choisissez d’être imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, en fonction de votre salaire, cela pourra être plus avantageux.

Par exemple, si vous vous situez dans la première tranche de revenu, votre pourcentage d’imposition sur le revenu est de 0 %, d’après les chiffres du Service Public. Si vous choisissez d’être imposé sur vos crypto avec le barème progressif, vous n’aurez donc à payer que 17,2 % de taxe, au titre des prélèvements sociaux. Beaucoup plus avantageux que le prélèvement forfaitaire unique de 30 %.

Si vous vous situez dans la 2e tranche de revenus, vous êtes prélevés à 11 %. Il vaut donc mieux prendre l’option « barème progressif de l’impôt sur le revenu » pour vos crypto-monnaies. Mais pour les tranches d’imposition suivantes, il s’agit de l’inverse, et il vaudra mieux choisir le prélèvement forfaitaire unique.

Tranches de revenus Pourcentage d’imposition Jusqu’à 10 777 € 0 % De 10 778 € à 27 478 € 11 % De 27 479 € à 78 570 € 30 % De 78 571 € à 168 994 € 41 % Plus de 168 994 € 45 % Chiffres du Service Public

Pour le minage

Attention, il y a là aussi une nouveauté. Si vous avez des opérations de minage, vous pouvez également être sujet à un autre impôt : l’activité « relève du régime des bénéfices non commerciaux (BNC), dans le cadre de l’article 92 du code général des impôts », selon le ministère.

« Le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux bénéfices non commerciaux, étant précisé que la valeur d’acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est nulle lorsque les bitcoins ont été attribués gratuitement.»

Si vous êtes dans ce cas-là, il vous faudra consulter un professionnel.

