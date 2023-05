La déclaration de ses revenus n’est jamais chose aisée, et elle peut être encore plus compliquée lorsqu’on a des comptes sur des néobanques. Il faut en effet les déclarer s’ils sont sur des banques étrangères.

Le printemps, c’est aussi la saison des impôts. Et si vous avez un compte dans une néobanque, cela signifie peut-être que vous avez des informations en plus à remplir lors de votre déclaration aux impôts. Une grande partie de ces banques en ligne sont en effet basées à l’étranger, or, la France oblige ses citoyens détenant des comptes dans d’autres pays à les déclarer afin de lutter contre la fraude fiscale. Et, attention : oublier de déclarer son compte est puni d’une amende de 1 500 euros.

La démarche peut parfois paraitre compliquée à suivre et les étapes interminables. Voilà tout ce qu’il faut savoir sur la déclaration de vos comptes pour les néobanques Revolut, Lydia, N26 et Bunq.

Comment déclarer son compte dans une néobanque étrangère ?

Votre déclaration va se passer en plusieurs étapes. Il faut déclarer votre compte à l’étranger chaque année, pas seulement celle de sa création, en remplissant formulaire n°3916. Il vous faudra également renseigner des informations, telles que votre identité, la néobanque, le numéro du compte, sa nature, sa date de création, et l’adresse de la banque. Ces informations ne sont pas toujours faciles à trouver, et la façon d’y accéder diffère pour chaque banque. Nous détaillons toutes les étapes pour y parvenir dans cet article.

Pour déclarer votre compte N26, suivez le guide. // Source : N26

Les étapes à suivre pour votre déclaration sont les suivantes, comme le résume la page d’aide de N26 :

Lors de l’étape 3 de votre déclaration, lorsque vous devez remplir les informations relatives à vos « revenus et charges », il faut vous rendre dans la rubrique « Divers ». Il faut cocher la case 8UU.

Une fenêtre « Déclarations annexes » apparait, et il faudra cocher la case qui correspond au formulaire N°3916-3916 bis, « Déclaration par un résident d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger ».

Vous pouvez accéder au formulaire en cliquant sur « Annexe n°3916-3916 bis », en haut à gauche de la page.

À partir de là, il y a deux options.

Si votre déclaration est déjà préremplie : vous n’avez plus qu’à vérifier les informations déjà renseignées. Si elles sont toutes exactes et que vous détenez toujours le compte, appuyer sur le bouton « Report ».

Si votre déclaration n’est pas déjà préremplie : vous devez renseigner les informations à la main. Il vous faut en premier lieu préciser combien de comptes à l’étranger vous détenez. Il faudra indiquer, pour chaque compte, plusieurs informations : date de création, numéro de compte, etc. Une fois ces informations renseignées, c’est terminé ! Vos comptes bancaires dans des néobanques sont déclarés.

Déclarer son compte Revolut aux impôts

Pour déclarer votre compte Revolut, il faudra suivre les étapes indiquées ci-dessus. Vous aurez cependant besoin d’informations spécifiques. Voici comment les trouver.

Voilà comment faire pour trouver les informations sur votre compte Revolut. // Source : Revolut

Pour trouver votre numéro de compte Revolut : votre numéro de compte Revolut est composé des dix derniers chiffres de votre IBAN. Pour trouver ce dernier, il vous faut vous rendre sur l’application mobile de la banque, puis de cliquer sur le drapeau de l’Union européenne, situé à côté du solde en euros affiché sur la page d’accueil. Vous obtiendrez alors votre IBAN et votre numéro de compte.

Pour trouver la date de création de votre compte Revolut : il n’y a pas de manière directe pour retrouver la date de création. Il existe néanmoins une astuce : pour activer votre compte, vous avez dû faire un premier versement de 10 euros. Pour trouver la date de création de votre compte, il vous suffit donc de retrouver ce premier virement. Pour cela, ouvrez l’application Revolut, puis sur l’écran d’accueil, appuyez sur « tout afficher », à côté de « transactions ». Faites ensuite défiler les moins afin de retrouver les transactions les plus anciennes, et la date du premier virement.

Les informations à fournir sur Revolut :

Nom de la banque : Revolut Payments UAB / Revolut Bank UAB

Revolut Payments UAB / Revolut Bank UAB Adresse : Konstitucijos ave. 21B, LT-08130, Vilnius, Lituanie

Déclarer son compte N26 aux impôts

Pour déclarer votre compte N26, suivez les étapes décrites dans la première partie de cet article. Pour obtenir les informations spécifiques à votre néobanque et à votre compte, voilà comment les trouver.

Pour trouver votre numéro de compte N26 : votre numéro de compte correspond aux 10 derniers chiffres de votre IBAN N26. Vous pouvez le récupérer depuis votre espace client en ligne, sur le site de la banque, ou depuis votre application.

Comment avoir accès à vos informations de compte N26 ? // Source : N26

Depuis le site, connectez-vous à votre compte, et rendez-vous dans la rubrique « Mon compte », dans laquelle une section est dédiée à l’IBAN. Il vous suffit de cliquer sur l’icône en haut à droite de l’encadré pour avoir accès à vos informations de compte et à les copier. Vous pouvez aussi y accéder depuis la rubrique « Téléchargements » (qui a une icône en forme de flèche vers le bas), située à côté du bouton « Envoyer ». Dans cette rubrique, vous pouvez accéder à votre relevé de compte, où vos données apparaissent en bas de chaque page.

Depuis l’application, allez sur la page d’accueil de votre compte. Cliquez sur l’icône avec vos initiales, qui se trouve en haut à droite de l’écran, et sur « détail du compte ». Appuyez sur l’icône à droite de l’encadré pour copier les informations de votre compte. Depuis la page d’accueil, vous pouvez aussi appuyer sur l’icône avec trois traits en haut à droite, à côté de la rubrique « mon compte », puis sur l’option « relevés ». Vous pourrez avoir accès à un relevé de compte et le télécharger. Là aussi, les informations de votre compte apparaissent en bas de chaque page.

Pour trouver la date de création de votre compte N26 : il existe deux solutions.

Vous pouvez passer par votre espace client. Pour cela, connectez-vous, appuyez sur le symbole de « téléchargement » sur votre compte, et faites défiler vos relevés de compte jusqu’en bas, afin d’accéder à votre tout premier relevé de compte N26. Vous y trouverez la date d’ouverture de votre compte.

tout premier relevé de compte N26. Vous y trouverez la date d’ouverture de votre compte. Vous pouvez passer par votre boîte mail. N26 vous a envoyé un mail de bienvenue lors de votre inscription : il vous suffit de le retrouver pour avoir la date de création de votre compte.

Les informations à fournir sur N26 :

Nom de la banque : N26 Bank AG

Adresse : Voltairestrasse 8, 10179 Berlin, Allemagne

Déclarer son compte Bunq

Pour déclarer votre compte Bunq, il faut suivre les étapes détaillées dans la première partie de l’article. Une fois que cela est fait, vous aurez besoin de certaines informations précises sur votre compte : voilà comment les obtenir.

Voilà comment faire pour trouver vos informations sur votre compte Bunq // Source : Bunq

Pour trouver votre numéro de compte Bunq : votre numéro de compte Bunq est composé des dix derniers chiffres de votre IBAN. Pour trouver ce dernier, ouvrez l’app de la néobanque, et allez sur l’écran d’accueil. Sélectionnez le compte dont vous voulez obtenir l’IBAN, et ce dernier apparaitra au milieu de l’écran.

Pour trouver la date de création de votre compte Bunq : lors de l’ouverture de votre compte, vous avez dû recevoir un email de bienvenue de la part de Bunq. Il vous faut le retrouver afin d’avoir la date de la création de votre compte.

Les informations à fournir sur Bunq :

Nom de la banque : bunq B.V.

Adresse : Naritaweg 131-133, 1043 BS, Amsterdam, Pays-Bas.

