Commercialisé au tarif de 3,99 euros par mois, l’abonnement Snapchat+ débloque de petites fonctionnalités amusantes, mais rien de vraiment indispensable. Pourtant, son succès est phénoménal.

Tous les mois, plus de 750 millions de personnes se connectent à Snapchat. Plus utilisée qu’Instagram en France, l’application de messagerie et de réalité augmentée continue de fasciner autant qu’elle interroge. Qui utilise Snapchat quotidiennement ? Comment se fait-il que l’application soit aussi populaire, malgré sa communication moindre ? Depuis son lancement en 2011, Snapchat a pris l’habitude d’être l’exception qui confirme la règle. L’application ne fait rien comme tout le monde, mais elle trouve toujours le moyen de réussir là où les autres ont échoué.

À l’occasion de la conférence annuelle Snap Partner Summit, Snap a dévoilé de premiers chiffres sur son abonnement payant Snapchat+, lancé en juin 2022. À l’heure où Twitter, Facebook et Instagram s’aventurent sur le payant, Snapchat est pour l’instant le seul à avoir trouvé un modèle économique efficace.

Snapchat, l’art de vendre des petites choses

Aujourd’hui, que peut-on faire avec Snapchat+ ? Vous allez voir que la liste, bien que plus longue qu’aux débuts du service, paraît un peu légère pour justifier un abonnement payant :

Possibilité de générer des arrière-plans avec une IA.

Images de fond dans une conversation.

Possibilité d’épingler un ami comme son meilleur ami, même si on ne lui envoie pas des messages quotidiennement.

Changement de l’icône de l’application.

Possibilité de savoir quand quelqu’un a lu son message grâce à un emoji.

Possibilité de savoir si quelqu’un a revu sa story plusieurs fois.

Badge de certification.

Possibilité de répondre en priorité à une célébrité.

Image envoyée par Snapchat pour fêter ses 3 millions d’abonnés. // Source : Snap

Quelle est la recette du succès de Snapchat ? Quand on voit la liste des fonctionnalités de Snapchat+, il est facile de comprendre le positionnement de l’application. Sans pénaliser les utilisateurs gratuits, Snapchat permet à ses abonnés de faire de petites choses que les utilisateurs de l’application réclament depuis toujours. Cela fait une décennie que certains rêvent de savoir si leur crush regarde leur story plusieurs fois, Snapchat+ permet presque de le savoir, puisqu’il ne dévoile pas d’informations sur l’identité de la personne qui a revu une story. Même chose pour les images de fond, qui ne coûtent rien au service, mais peuvent être vues comme « cool ».

Avec cette proposition assez unique, Snapchat+ va plus loin que Twitter Blue ou Meta Verified, qui misent sur des badges vérifiés, à un plus petit prix (3,99 euros par mois).

My AI, Snap expérimente son ChatGPT

Il y a une autre fonction de Snapchat+ que nous n’avons pas évoqué : My AI. Lancée en février 2023, My AI est basé sur le même modèle de langage que ChatGPT. Il s’agit d’un agent conversationnel avec lequel on peut discuter directement, ou que l’on peut intégrer à une conversation en tant que « majordome numérique ».

Nouveauté 2023 : chaque utilisateur pourra personnaliser l’apparence de son My AI. // Source : Numerama

Snap prend des risques et expérimente, ce qui plaît à ses utilisateurs. L’entreprise indique que 2 millions de messages sont envoyés quotidiennement à son IA, qui n’est encore qu’à un stade conversationnel. Prochainement, My AI s’étendra au monde entier et aura la possibilité d’envoyer des Snaps, comme une vraie personne, et non plus juste des messages textes. Snap compte aussi faire développer des filtres de réalité augmentée à une intelligence artificielle génératrice, ce qui est une nouvelle fois inédit.

Enfin, on oublie aussi trop souvent une autre raison du succès de Snapchat+ : les utilisateurs de Snapchat aiment vraiment l’application. Un vrai avantage du fantôme jaune sur la concurrence, souvent décriée. On vous l’a dit : Snapchat est une exception.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !