Discret depuis l’émergence des nouvelles intelligences artificielles génératives, Apple réfléchirait actuellement à lancer un service dédié à la santé et au sport. Grâce à l’intelligence artificielle, il pourrait coacher son utilisateur avec des conseils personnalisés.

Apple et la santé connectée, c’est du sérieux. Comme en témoignent les multiples travaux de la marque sur ce domaine (à commencer par l’Apple Watch et ses nombreux capteurs médicaux), la marque californienne croit vraiment qu’elle peut sauver (et changer) des vies avec ses services. Santé, Forme, Pleine conscience, Fitness+… Année après année, Apple s’aventure sur de nouveaux terrains liés au bien être.

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple ne compte pas s’arrêter là. À la rentrée, l’application Santé devrait faire son apparition sur iPad, qui deviendrait une sorte de hub géant pour contrôler son activité physique (l’annonce aurait lieu à la WWDC le 5 juin). Plus tard, Apple souhaiterait créer un coach de santé/sport personnalisé, qui utiliserait l’intelligence artificielle pour suivre son « patient ».

Le Siri du sport

Le nom de code de l’IA d’Apple est « Quartz ». Bloomberg indique qu’Apple compte commercialiser le service sous la forme d’un abonnement payant, puisqu’il prendrait la forme d’une nouvelle application. On ne sait pas grand-chose du concept, si ce n’est qu’Apple compte utiliser son IA pour donner des conseils sur la santé. Sport, sommeil, alimentation… « Quartz » devrait être capable de traiter plusieurs informations pour donner des conseils à son utilisateur, tout en lui assurant un vrai suivi personnalisé. On imagine que le tout devrait prendre la forme d’un agent conversationnel, mais Bloomberg ne s’aventure pas sur l’aspect de l’application.

Apple Fitness+ propose des cours de sport en vidéo à ses abonnés. Un coach personnalisé permettrait d’adapter la séance à l’utilisateur, en analysant ses données de santé. // Source : Apple

Ce qui est intéressant avec cette rumeur est qu’Apple se montre extrêmement discret en matière d’intelligence artificielle génératrice depuis l’arrivée du phénomène ChatGPT en novembre 2022. Si Microsoft et Google se livrent volontiers une guerre de communication, Apple, fidèle à ses habitudes, fait comme si le sujet n’existait pas. Apprendre que l’entreprise développe secrètement des services spécialisés, alimentée par ces nouvelles formes d’IA, est plutôt rassurant. Même si « Quartz » ne sera jamais aussi créatif qu’un ChatGPT ou un Bard, il est la preuve qu’Apple ne compte pas limiter ses efforts en matière d’IA conversationnelle à Siri et à ses réponses préenregistrées.

En attendant de voir débarquer ce service, qui n’arrivera probablement pas avant l’année prochaine, Apple préparerait d’autres nouveautés côté santé. En plus d’une application qui remplacerait votre journal intime, un système de suivi des émotions serait prochainement ajouté à iOS. Le casque de réalité mixte d’Apple, attendu en juin, intégrerait d’ailleurs plusieurs services liés au bien-être.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !