Spotify a rencontré des difficultés de fonctionnement, ce 19 avril.

Vous ne l’avez peut-être pas encore remarqué, si vous écoutez des musiques qui se trouvent déjà en cache sur votre PC ou votre smartphone. Toutefois, des témoignages ont afflué au début d’après-midi, ce mercredi 19 avril, au sujet d’une panne de Spotify. Les internautes étaient nombreux à utiliser le mot-clé « SpotifyDown » sur Twitter pour signaler leur désarroi.

Les difficultés rencontrées par la rédaction de Numerama sur Spotify, ce 19 avril. // Source : Capture d’écran

« Les rapports des utilisateurs indiquent que Spotify a des problèmes depuis 13h57 », heure de paris, a écrit sur le réseau social le compte Down Detector, un site dédié au suivi des dysfonctionnements des services en ligne. Cela peut être tout aussi bien des alertes concernant des jeux vidéo, des fournisseurs d’accès à Internet, des hébergeurs, des plateformes de vidéos ou des sites marchands.

Sur la page de Down Detector consacrée à Spotify, la courbe des incidents traduisait l’ampleur de l’incident. Plus de 1 800 signalements étaient recensés sur la version française du site, et dix fois plus sur la version anglophone. Le compte servant à rendre compte de l’état de la plateforme a admis qu’il y avait un problème, sans toutefois être en mesure d’en préciser la nature.

Les musiques en cache semblaient épargnées

Vous n’avez peut-être pas fait face à ce problème, si vous écoutez de la musique ou des podcasts se trouvant en cache sur votre ordinateur ou sur votre mobile (iOS ou Android). Spotify stocke localement des données sur les appareils de sa clientèle pour assurer une diffusion fluide. C’est aussi utile si vous vous servez de l’écoute hors connexion.

Selon nos constatations, Spotify chargeait correctement les titres déjà streamés, mais ne parvenait à diffuser des morceaux inédits, jamais écoutés (ou jamais mis en cache). Plusieurs membres de la rédaction ont constaté le problème, sur mobile et PC. En cherchant à afficher de nouvelles pages, l’application moulinait dans le vide, sans charger le contenu correctement.

Selon un message supplémentaire de Spotify, le problème était annoncé comme réglé un peu avant 15 heures. Sur Down Detector, le pic des signalements est atteint et les alertes refluent désormais.

Impossible de lancer de nouveaux titres, s’ils ne sont pas déjà en cache sur l’ordinateur. // Source : Capture d’écran

