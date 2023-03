[Deal du Jour] La marque Roborock vient de commercialiser sa nouvelle gamme d’aspirateurs robots. Tandis que les versions Pro et Ultra sont attendues pour le mois d’avril, la version standard du Roborock S8, promet plusieurs nouveautés. Pour son lancement, il bénéficie d’une réduction de 150 €.

C’est quoi, l’offre de lancement du Roborock S8 ?

L’aspirateur robot Roborock S8 est commercialisé 699 € sur le site officiel de la marque. Pour son lancement, il est proposé sur Cdiscount au prix de 549 €.

C’est quoi, ce robot aspirateur de Roborock ?

Le Roborock S8 est un aspirateur robot compact qui reprend le design de ses prédécesseurs. Son pare-chocs est doté de capteurs pour éviter et contourner les obstacles. La technologie Reactive 3D permet d’identifier les objets sur le chemin et de les marquer sur la carte. Cette nouveauté permet au Roborok de prendre en compte ces objets lors de futurs passages, et d’optimiser son trajet en fonction. Vous pourrez configurer la liste des objets scannés par votre compagnon dans l’application, et éventuellement en faire le tri. En plus de Reactive 3D, le S8 intègre un télémètre laser pour cartographier votre intérieur. Déjà présente dans le S7, la cartographie permet à l’aspirateur robot de circuler efficacement dans les pièces, même s’il lui arrivera régulièrement d’oublier certains endroits, ou de repasser dans d’autres.

Le S8 est muni d’une nouvelle brosse, baptisée DuoRoller, et d’une serpillière et son réservoir d’eau de 300 ml. Roborock promet une aspiration plus puissante que ses ainés, notamment grâce à la double brosse qui entraine plus efficacement les déchets, et au système VibraRise, qui fait vibrer la serpillière contre le sol. Particulièrement efficace sur sols durs et moquette fine, l’aspiration n’est pas aussi performante sur les tapis plus épais. Il faudra passer par le mode d’aspiration supérieur pour obtenir de meilleurs résultats, au détriment de la batterie. Pour le lavage du sol, les 300 ml du bac à eau sont vite limités et la serpillère est forcément moins efficace à sec. Dommage que, contrairement au modèle Pro, le S8 ne puisse pas remplir son réservoir d’eau via sa station de recharge.

Le Roborock S8 s’accompagne d’une application dédiée très complète // Source : Roborock

Est-ce que le Roborock S8 est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 550 € pour son lancement, c’est une très bonne affaire, pour un aspirateur robot performant, dernier-né de la marque Roborock. L’application dédiée est bien pensée et vous permet de piloter votre S8 facilement. Ce dernier se connecte en Wi-Fi et la connexion est stable. Vous pourrez gérer les informations de votre aspirateur comme la cartographie, bien plus complète que sur les modèles précédents. Vous pourrez aussi planifier un ordre de nettoyage des pièces, ainsi que l’heure de passage et le mode d’aspiration pour chaque endroit.

Niveau autonomie, le S8 fera son travail pendant un peu plus de 3 h en mode normal, et 1 h 30 en mode Max+. Il retourne à sa station de charge pour reprendre des forces, et peut recommencer son aspiration là où il l’avait arrêté. D’ailleurs, la station du S8 est une simple station de charge, à vous de vider l’aspirateur, de remplir le bac d’eau, et de faire les entretiens nécessaires au bon fonctionnement de votre robot. Sachez qu’en dehors du mode Max+, plutôt bruyant, le Roborock S8 est discret.

Pour aller plus loin avec les aspirateurs robots

👉 Consultez notre article sur la réparabilité des aspirateurs robots

👉 Découvrez notre essai de Matter, la maison connectée du futur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.