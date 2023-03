Lancé en octobre 2022 à 1 799 euros, le Meta Quest Pro est maintenant proposé au tarif de 1 199 euros. Une baisse de prix d’une intensité rare, qui témoigne d’un malaise dans le groupe de Mark Zuckerberg.

C’est ce qu’on appelle un flop. Lancé en octobre 2022 au tarif de 1 799 euros, le Meta Quest Pro était censé être le premier d’une nouvelle ère. Présenté comme un casque pour les professionnels, même si Meta espérait en réalité le vendre à tous les technophiles, le Quest Pro est le premier vrai casque de réalité mixte. Grâce à des caméras situées autour de l’appareil, il peut répliquer la réalité et l’améliorer en superposant des éléments virtuels sur le réel. Le tout est encore nettement améliorable, mais la démonstration est plus que prometteuse. Le Quest Pro nous a donné envie de croire en la réalité mixte.

Moins de six mois après son annonce, Meta casse déjà brusquement les prix. Le Quest Pro ne coûte plus 1 799 euros, mais 1 199 euros, ce qui ne présage rien de bon quant à ses ventes. Au contraire, quand on connaît les coûts de développement de tels produits, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur l’ampleur de l’échec. Est-ce assez pour décourager Meta, qui vient déjà de licencier 21 000 personnes ? La réalité mixte haut de gamme peut-elle encore être sauvée ?

Meta parle d’une promotion, mais le Quest Pro a pourtant un nouveau « prix standard ». // Source : Meta

Apple peut-il éviter un destin similaire ?

Pourquoi le Quest Pro a-t-il échoué ? L’hypothèse la plus probable est celle du prix. Si Meta n’a pas rencontré le succès, c’est sans doute parce que son produit coûtait trop cher. Il est évident que le positionnement du Quest Pro à 1 800 euros, alors que le Quest 2 à 500 euros fait tourner les mêmes applications, n’était pas le bon. Toujours est-il que Meta n’est pas le seul à miser sur le haut de gamme, ce qui veut dire que tous les espoirs des constructeurs pourraient être basés sur une erreur de jugement.

Quand on porte un Quest Pro, on voit le vrai monde. Mais il y a une interface virtuelle au milieu. // Source : Numerama

Dans un futur extrêmement proche (on parle du mois de juin), Apple devrait à son tour se lancer sur le terrain de la réalité mixte. Son produit, qui pourrait s’appeler Apple Reality Pro, devrait être un concurrent direct du Meta Quest Pro, avec une intégration poussée à l’écosystème Apple. Son prix pourrait être encore plus élevé, puisque certaines rumeurs mentionnent un tarif autour des 3 000 euros, avant une baisse de prix en 2024 avec de nouveaux modèles.

Même si Apple n’est pas Meta, l’échec initial du Quest Pro est la preuve qu’un tarif trop poussé ne peut pas encore se justifier pour cette catégorie beaucoup trop jeune, qui n’a pas encore fait ses preuves auprès du grand public. Apple sait mieux se vendre, mais on ne voit pas trop pourquoi un Reality Pro à 3 000 euros se vendrait en millions d’exemplaires, alors que le Quest Pro a vu son prix s’effondrer quelques mois après son lancement.

L’échec du Meta Quest Pro pourrait avoir une autre conséquence : faire ralentir les autres marques, comme Samsung, Qualcomm et Google, qui préparent aussi une réplique basée sur la réalité mixte. Meta a voulu être le précurseur et s’est brûlé. Si la réalité mixte doit avoir un avenir, alors ses erreurs ne doivent pas être reproduites.

