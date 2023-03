Seulement cinq mois après avoir annoncé sa décision de licencier 11 000 employés, le groupe Meta récidive et annonce un second plan de départ qui va concerner 10 000 salariés. L’hémorragie continue dans la tech.

Pour la deuxième fois en moins de cinq mois, le groupe Meta annoncé un plan de départ massif pour ses salariés. Après avoir licencié 11 000 collaborateurs en novembre 2022, soit 13 % de ses effectifs, Mark Zuckerberg a officialisé le 14 mars 2023 le départ programmé de 10 000 employés supplémentaires d’ici le mois de mai dans la plupart des cas (dans d’autres, les départs auront lieu à la fin de l’année). Le créateur de Facebook annonce aussi que 5 000 postes en attente de recrutement ne seront pas pourvus, tandis que les embauches et les changements d’équipe sont gelés. Enfin, Meta compte abandonner plusieurs projets, comme l’intégration des NFT dans Facebook et Instagram par exemple.

Sur Facebook, Mark Zuckerberg a publié une longue lettre sur sa décision. // Source : Facebook

« L’année de l’efficacité »

En se séparant de 21 000 salariés en quelques mois, tout en gelant les embauches, Meta s’inscrit dans un mouvement qui concerne la quasi-totalité de la Silicon Valley. En grande forme pendant les confinements, qui ont plutôt profité aux entreprises tech, Meta a fait l’erreur d’embaucher trop massivement sans anticiper les risques d’une crise économique post-Covid. S’ajoute à cette erreur de vision la volonté de l’entreprise de tout miser sur le métavers, qui n’est pour l’instant qu’un immense gouffre financier. Les mauvais résultats de Meta ont provoqué l’effondrement de sa valeur boursière en 2022, ce qui a contraint l’entreprise à se restructurer.

« Il faudra dire au revoir à des collègues talentueux et passionnés qui ont contribué à notre succès. » Mark Zuckerberg

Début février, Mark Zuckerberg avait annoncé que 2023 serait « l’année de l’efficacité » pour Meta, qui s’attend à retrouver l’équilibre dans les prochains mois. Cette volonté d’être plus rigoureux avait été bien accueillie par Wall Street, qui avait fait augmenter le cours de l’action de plus de 20 %. Sans surprise donc, Mark Zuckerberg commence sa déclaration du jour en mentionnant « l’année de l’efficacité ». Un détail qui n’a pas laissé indifférente la bourse new-yorkaise, l’action Meta a pris plus de 5 % à l’ouverture le 14 mars.

En chute libre depuis décembre 2022, l’action Meta retrouve la forme depuis les annonces de Mark Zuckerberg en novembre 2022 et février 2023. // Source : Yahoo Stock

Amazon, Google, Microsoft, Uber, Twitter… La liste des entreprises qui ont licencié un grand nombre de leurs employés ne cesse de s’allonger, même si Meta est le premier à annoncer un second plan quelques mois plus tard. « Le changement n’est jamais facile, mais je sais que nous nous en sortirons et que nous en sortirons une entreprise encore plus forte, capable de créer de meilleurs produits plus rapidement et de vous permettre d’accomplir le meilleur travail de votre carrière » explique Mark Zuckerberg, qui tente de rester optimiste malgré cette situation inédite.

