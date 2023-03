[Deal du Jour] La Fnac propose un pack avec la console Xbox Series S et une carte cadeau de 50 €. Cette dernière s’utilise sur le store de la Xbox et vous permet d’acheter des jeux, ou plusieurs mois de Xbox Game Pass. Ce pack n’est qu’avec le modèle digital de la console de Microsoft.

C’est quoi, cette offre sur la Xbox Series S ?

La console 100 % digitale de Microsoft est vendue 299,99 € sur le store officiel de Microsoft et en boutique. La Fnac propose actuellement un pack avec la Xbox Series S et une carte cadeau numérique, d’une valeur de 50 €, le tout au prix de 299 €. Notez que ce pack n’est disponible qu’avec la Xbox Series S, la version sans lecteur de disque.

C’est quoi, la Xbox Series S ?

La Xbox Series S ne doit pas être confondue avec la Series X. Cette dernière possède un lecteur, afin de lire les jeux physiques, tandis que la Series S en est dépourvue. Vous devrez acheter vos jeux en version dématérialisée, sur le Microsoft Store de la console. Pour voir le bon côté des choses, l’absence de lecteur la rend de ce fait plus compacte (moins de 2 kg, contre 4,5 kg pour la Series X), et donc plus facile à caser à côté de votre téléviseur. En dehors de sa taille réduite, la Xbox Series S est aussi moins puissante que sa grande sœur. Alors que la Series X embarque 12 TFlops et 16 Go de RAM, la Series S se contente d’un processeur de 4 TFlops et de 10 Go de RAM. Son disque SSD diminue lui aussi de moitié et ne propose que 512 Go de stockage. Des concessions faites pour une console plus abordable.

En dehors des temps de lancement et de chargements des jeux optimisés sur Series S, la console est moins performante que la Series X. L’absence de ray-tracing, des textures moins riches, ou encore une définition optimale de seulement 1080-1440p sont à relever. Si vous venez pour les graphismes et les performances, et que vous possédez un téléviseur 4K, investir dans le modèle supérieur semble plus judicieux. Si vous avez du mal à identifier quelle console est faite pour vous, vous pouvez consulter notre guide des meilleures consoles en 2023. Cette Xbox Series S s’adresse avant tout à celles et ceux qui veulent une console de salon discrète, et aux « petits » consommateurs de jeu vidéo qui n’ont pas peur de supprimer les jeux de leur console une fois terminés.

Xbox Game Pass en mars 2023 // Source : Microsoft

Est-ce que ce pack Xbox Series S est une bonne affaire ?

Si vous ne jouez qu’occasionnellement, que l’espace de stockage ainsi que le 100 % dématérialisé de la console vous conviennent, alors c’est une excellente affaire. Les 50 € offerts, utilisables sur le store de la console, vous permettront de prendre un ou plusieurs jeux, ou plusieurs mois d’abonnement au Xbox Game Pass. Ce dernier, en plus d’être une excellente alternative à l’augmentation du prix des jeux, est le moyen idéal de profiter d’un immense catalogue de jeux sans recourir à leurs achats. Le Xbox Game Pass offre un accès illimité à une vaste bibliothèque de titres, dont certains dès leur sortie.

Pour aller plus loin

👉 Découvrez les nouveaux jeux du mois de mars sur le Xbox Game Pass

👉 Retrouvez Notre test de la Xbox Series S

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.