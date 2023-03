Microsoft a dévoilé la première vague de jeux ajoutés au Xbox Game Pass en mars 2023.

Le Xbox Game Pass continue son petit bonhomme de chemin. Chaque mois, Microsoft ajoute de nouveaux titres pour fidéliser les abonnés, qui peuvent accéder à un catalogue de jeux sur un maximum de plateformes (consoles Xbox, PC, streaming).

En mars 2023, la variété est de mise sur le Xbox Game Pass. Entre les Dead Space (horreur), Valheim (survie) ou encore Sid Meier’s Civilization VI (stratégie), il y a matière à trouver son bonheur. Attention, il ne vous reste que quelques jours pour profiter de Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Xbox Game Pass en mars 2023. // Source : Microsoft

Le Xbox Game Pass est proposé à travers plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou encore six mois (à partir de 59,99 €).

2 mars : F1 22 (Console & PC) EA Play

La saison 2023 de Formule 1 a démarré le 5 mars. Pourquoi ne pas anticiper les courses à venir dans un jeu vidéo ?

3 mars : Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, Console & PC)

Vous aimez les jeux vidéo inspirés des Dark Souls ? Alors, vous risquez d’apprécier Wo Long: Fallen Dynasty, qui revisite les trois royaumes avec des démons à combattre. Attention : c’est punitif.

7 mars : Guilty Gears -Strive- (Cloud, Console & PC)

Un très bon jeu de combat, au gameplay pointu.

9 mars : Dead Space 2 (Cloud) EA Play

Vous venez de terminer le remake du premier Dead Space ? Eh bien, vous pouvez enchaîner avec la suite (en attendant un autre remake).

9 mars : Dead Space 3 (Cloud) EA Play

En revanche, on vous déconseille de jouer à Dead Space 3…

14 mars : Valheim (Console)

Un jeu de survie qui a bonne presse sur PC, et qui arrive enfin sur les consoles Xbox. Attention, c’est brutal !

16 mars : Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console & PC)

Attention, ce jeu de stratégie va tuer tout votre temps libre. Voici le pitch : « Explorez des territoires, étudiez des technologies, éliminez vos adversaires et affrontez les plus grands dirigeants de l’histoire pour bâtir la plus grande civilisation du monde connu. »

21 mars : Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition (Console & PC)

Un RPG à la direction artistique signée du studio Ghibli (c’est très beau). Il y a toutes les extensions.

Ils nous quittent le 15 mars :

F1 2020 (Console) EA Play

Goat Simulator (Cloud, Console & PC)

Kentucky Route Zero (Cloud, Console & PC)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console & PC)

Paradise Killer (Cloud, Console & PC)

Undertale (Cloud, Console & PC)

Young Souls (Cloud, Console & PC)

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console & PC)

