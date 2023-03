Le cours des cryptos a subi une chute prononcée le 9 mars. La raison de cette baisse subite et brutale est à aller chercher du côté des États-Unis. Une banque liée aux crypto-monnaies vient de faire faillite.

C’est la débandade. En 24 heures, le bitcoin a enregistré une baisse de 9,21 % de sa valeur, selon les données de Coinmarketcap. Quant à l’Ethereum, ce dernier encaisse -9,8 %, et le BNB, la crypto-monnaie de Binance, baisse de -7,53 %. En dehors des stablecoins, des tokens indexés sur la valeur d’autres monnaies ayant cours légal, c’est tout le secteur des crypto-monnaies qui a connu une forte baisse le 9 mars 2023.

Cette baisse simultanée et impressionnante n’est pas un hasard : elle est liée à la faillite de Silvergate, une banque américaine. L’évènement peut paraître de prime abord assez éloigné du monde des crypto-monnaies, mais il n’en est rien : Silvergate, une banque traditionnelle, jouait un rôle central pour les entreprises du secteur, et sa disparation les déstabilise fortement.

La faillite attendue de Silvergate

La nouvelle a été annoncée par un court communiqué de presse dans la nuit du 8 au 9 mars 2023. « Silvergate Capital Corporation a annoncé son intention de mettre fin à ses opérations et de mettre volontairement en liquidation la banque, de manière ordonnée et en accord avec les procédures réglementaires », explique l’entreprise.

« Au vu de récents événements dans l’industrie [des crypto-monnaies], Silvergate pense qu’une liquidation ordonnée des opérations de la banque est la meilleure option. » C’est en grande partie à cause des récentes faillites dans le secteur de la crypto-monnaie que la banque se retrouve en aussi mauvaise posture. Le krach spectaculaire de FTX en novembre 2022 a privé la banque de l’un de ses clients les plus importants, mais a surtout jeté le doute sur sa solvabilité. Alors que Silvergate ne courait pas de risque particulier, d’après ses dires, ses autres clients ont retiré en quelques semaines 8 milliards de dollars. Un véritable bank run qui a complètement vidé les comptes de l’entreprise et qui a mis à mal toute sa structure.

Pourquoi sa faillite bouscule-t-elle autant le cours des crypto-monnaies ? Silvergate, comme banque traditionnelle, n’avait pas une influence directe sur l’émission de crypto-monnaies, ni ne prêtait d’actifs numériques à d’autres acteurs. Cependant, c’était l’une des rares banques américaines prêtes à accueillir les entreprises cryptos et à leur fournir des services financiers — chose indispensable même pour d’énormes groupes opérant en bitcoin.

Avec la disparition de Silvergate, ces entreprises se retrouvent sans banque et, donc, avec un accès beaucoup plus difficile à des liquidités en dollars. Les plans de l’entreprise pour sa liquidation comprennent le remboursement de « tous les dépôts », et Silvergate réfléchit aussi à la meilleure manière possible de « préserver la valeur de ses actifs ». Mais ses services financiers aux entreprises de la crypto sont entièrement coupés — et c’est pour cela que tout le secteur a, subitement, chuté.

Il n’y a pas de remplaçant à Silvergate : les deux autres banques qui acceptaient les entreprises cryptos comme clients ont annoncé qu’elles se retiraient du business. Pour avoir accès à des comptes en banque classiques et pour pouvoir recevoir des prêts en dollars américains, les entreprises cryptos vont devoir se tourner vers des acteurs bancaires beaucoup moins bien régulés. Or, c’est précisément ce qui a fait peur au marché — et il n’y a pas de solution miracle pour l’instant.

