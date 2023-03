La banque Silvergate menace de faire faillite. Une nouvelle banqueroute qui mettrait à mal le secteur des crypto-monnaies, mais qui pourrait aussi avoir des répercussions sur celui de la finance traditionnelle.

Jusqu’à présent, les faillites dans la crypto restaient dans le monde de la crypto. En mai 2022, l’effondrement des crypto-monnaies Terra et Luna avait entrainé la perte de 50 milliards de dollars, mais cela avait eu peu de conséquences dans l’économie traditionnelle. Toutes les faillites consécutives — et il y en a eu beaucoup en 2022 — n’ont également guère fait de vagues au-delà de la crypto. Même la banqueroute spectaculaire de FTX a, pendant un temps, épargné la finance classique.

Mais, tout cela risque de changer avec Silvergate, une banque américaine au bord de la ruine. Sa chute pourrait avoir des conséquences sur de nombreuses activités.

Silvergate, c’est quoi ?

Silvergate est une banque américaine classique, créée en 1988. Néanmoins, elle s’est fait remarquer à partir de 2013 en proposant des services bancaires aux entreprises du secteur de la crypto-monnaie. Elle se démarquait alors, car à l’époque, très peu d’institutions du secteur bancaire osaient s’aventurer dans ce milieu très peu régulé.

Ce positionnement très en amont a permis à Silvergate de très rapidement devenir « LA » banque pour toutes les grandes entreprises crypto, permettant à des grands noms comme Kraken, Coinbase, FTX ou encore Crypto.com d’avoir accès à des liquidités en dollars en permanence.

Le logo de Silvergate // Source : Silvergate

Des problèmes en série pour Silvergate

Compter FTX parmi ses clients a néanmoins tourné au désavantage depuis sa faillite en novembre 2022. L’effondrement de la plateforme d’échange crypto, qui était jusqu’à présent la deuxième plus importante au monde, et perçue comme l’une des plus stables, a, de manière compréhensible, effrayé beaucoup d’investisseurs — parmi lesquels, d’autres clients de Silvergate.

Immédiatement après la faillite de FTX, la banque américaine a subi un véritable bank run : un très grand nombre de clients ont voulu retirer leur argent immédiatement. Selon The Guardian, ce sont 8 milliards de dollars qui ont été retirés des caisses de la banque pendant les derniers mois de 2022, un immense déficit imprévu, qu’il a vraiment été difficile à combler.

Depuis, Silvergate a d’énormes difficultés — ce qui, selon The Verge, aurait pu être évité si tout le monde n’avait pas voulu retirer son argent au même moment. L’alarme a cependant été sonnée le jeudi 2 mars 2023, lorsque l’entreprise a indiqué qu’elle n’allait pas pouvoir rendre à temps un important document à l’administration fiscale américaine. Suite à cette annonce, le prix du bitcoin a chuté de 5% — signe de l’importance de la banque pour le secteur crypto.

Le fait que Silvergate ne puisse pas rendre ce document à temps n’est pas la seule mauvaise nouvelle. La banque s’attend à enregistrer près de 1 milliard de dollars de pertes, et a même déclaré qu’elle pourrait déclarer faillite dans l’année et rentrer en cessation de paiement.

Quelles entreprises cryptos ont quitté Silvergate ?

Depuis le 2 mars et toutes ces mauvaises nouvelles, les clients de Silvergate quittent la banque les uns après les autres. Pour l’instant, on peut citer :

la plateforme d’échange Coinbase,

la plateforme d’échange Crypto.com,

Bitstamp, une plateforme d’échange crypto basé au Luxembourg,

Gemini, une plateforme d’échange,

Circle, l’entreprise chargée de l’émission du stablecoin basé sur le dollar BUSD,

Paxos, une autre entreprise spécialisée dans les stablecoins,

Cboe Digital, une plateforme de trading,

Galaxy Digital, un fonds d’investissement.

Concernant l’entreprise Tether, qui est responsable du stablecoin USDT et elle-même controversée, elle n’était pas cliente de Silvergate et que ses clients n’avaient donc rien à craindre de ce côté-là.

Crypto-monnaies // Source : Canva

Et maintenant, que se passe-t-il pour Silvergate ?

Pour l’instant, les difficultés de Silvergate demeurent, et sans doute pour un long moment. L’entreprise doit encore faire le ménage dans ses comptes. Pourtant, tout laisse présager qu’elle devrait soit faire faillite dans les prochaines semaines, soit être rachetée par une autre banque. Selon Fortune, une des candidates au rachat de Silvergate serait Wells Fargo, une autre banque traditionnelle, qui ne s’est jamais vraiment investie dans l’univers des crypto-monnaies. Les problèmes de la crypto vont donc peut-être continuer à avoir un impact sur la finance.

Mais ce n’est pas tout. Silvergate s’est imposé au fils des années comme la référence bancaire pour de nombreuses entreprises de la crypto — et elle n’a pas vraiment de remplaçant pour l’instant. Comme le rappelle The Verge, les deux seules autres banques à s’être aventurées dans le même domaine que Silvergate était Metropolitan Bank et Signature.

Or, les deux entreprises se sont finalement retirées du secteur des crypto après le crash de FTX. En décembre, Signature a annoncé qu’elle mettait en vente 8 milliards de dollars de ses actifs numériques, soit la quasi-totalité de ses positions dans le secteur des cryptos. Quant à Metropilotan, la banque a déclaré sortir purement et simplement du milieu.

La nouvelle de la chute de Silvergate est très dure pour les entreprises de la crypto aussi. Même si la plupart des grands clients de la banque se sont empressés de la fuir, ces derniers ont tout de même besoin de services bancaires classiques — et pour l’instant, il n’y a pas forcément beaucoup d’institutions prêtes à prendre la relève, fragilisant et isolant encore plus le secteur des cryptos.

