[Deal du Jour] Pour toute souscription à un forfait fibre avec la Freebox Révolution, Free vous offre un an d’abonnement Canal+ Séries et six mois au service de SVOD Amazon Prime Video. De plus, ce forfait fibre ne coute que 19,99 € par mois la première année. De quoi profiter de nombreux contenus en streaming.

C’est quoi, cette offre de Free avec Canal+ et Prime Video inclus ?

L’abonnement fibre avec la Freebox Révolution est en ce moment proposé au prix de 19,99 € par mois, avec un engagement de 12 mois. Passé les 12 premiers mois, cet abonnement revient à son prix normal de 44,99 € par mois, mais vous pourrez alors le résilier.

Avec la Freebox Révolution, Free vous offre un an d’abonnement à Canal+ Séries et six mois au service de streaming Amazon Prime Video. Passé la période de gratuité, les services reviennent à leur prix normal de 9,99 € par mois et 6,99 € par mois, mais vous aurez la possibilité de résilier. Cette offre est accessible sur simple demande.

Notez que l’offre Canal+ Séries est aussi comprise dans les forfaits Freebox Delta et Freebox Pop, respectivement au prix de 29,99 € par mois (puis 39,99 €/mois) et 39,99 € par mois (puis 44,99 €/mois).

Que propose la Freebox Révolution ?

L’offre de Free vous propose tout d’abord un abonnement à la fibre avec la Freebox Révolution. Cette dernière propose une connexion rapide jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en montant, en Wi-Fi 5. Vous disposerez d’une connexion suffisante pour regarder du contenu vidéo dans une excellente qualité. Dommage cependant que la Freebox Révolution ne soit compatible que HD 1080p. Toutefois, si vous avez une smart TV, la promesse d’une connexion haut débit pour regarder du contenu 4K est intéressante, à moins de 20 € par mois.

La Freebox Révolution et son décodeur TV ne sont pas les box les plus compactes, ni même les plus esthétiques du marché. Leur design n’a en effet pas très bien vieilli, à l’heure des box minimalistes aux courbes arrondies. Mais la box de Free possède de bons débits, pour un bon rapport qualité-prix, comme vous pouvez le voir dans notre comparateur. Notez qu’elle possède un disque dur NAS de 250 Go pour stocker des fichiers en local.

Les autres abonnements Freebox (Delta/Pop/Révolution) proposent d’autre service de SVOD, pour un prix plus élevé // Source : Free

Est-ce que l’offre Freebox Révolution est intéressante ?

C’est une offre intéressante si vous souhaitez disposer de la fibre avec de bons débits, à un prix attractif. Avec cette offre, Canal+ Séries est inclus pendant 12 mois. Le large catalogue de séries Canal+ comprend les créations originales, ou les séries US et européennes exclusives au service. Vous pourrez y voir l’excellente série La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, ultime œuvre de Xavier Dolan (Mommy). Le très bon polar urbain Tokyo Vice, produit par Michael Man, saura vous tenir en haleine, tandis que l’adaptation animée de la BD Les Cahiers D’Esther de Riad Satouff vous plongera, avec un humour incisif, dans la peau d’une ado. L’abonnement est limité à deux connexions à la fois dont un écran TV maximum.

Six mois à Prime Video sont aussi inclus. Si Canal+ Séries ne vous suffit pas, en plus de The Last of Us, dont la première saison arrive à sa conclusion, la plateforme regorge de séries passionnantes. La première saison de la série issue du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir est disponible. Si vous êtes davantage science-fiction, The Expanse est l’une des meilleures séries de SF actuelle. Côté cinéma, la plateforme propose de nombreux films récents et du cinéma classique. Jetez un œil à notre comparateur de service SVOD pour vous faire une idée.

