[Deal du Jour] Huawei prouve avec sa Watch GT3 SE qu’il n’est pas obligatoire de dépenser une fortune dans une montre connectée. La marque a certes dû faire quelques concessions, mais les principales fonctions dédiées aux activités sportives sont là et fonctionnent bien. Légère et compacte, elle est actuellement en promotion à moins de 150 €.

C’est quoi, la promotion sur cette montre connectée Huawei ?

La Huawei Watch GT 3 SE est vendue 199 €, et trouvable autour de 170 € sur divers sites revendeurs. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 149,99 €.

C’est quoi, la montre connectée Huawei Watch GT 3 SE ?

Le design de la Watch GT 3 SE est élégant, sans pour autant dénigrer le côté sportif de la montre. Ses dimensions de 46,4 × 46,4 × 11,0 mm et son poids de 35,6 g en font un accessoire compact et très léger qui s’adaptera facilement à la plupart des poignets. Son boitier, de forme circulaire, est doté d’un écran AMOLED de 1,43 pouce en verre trempé. Malgré l’aspect plastique de l’ensemble, les finitions sont bonnes et l’écran résiste aux rayures. De plus, elle est étanche jusqu’à 50 mètres, résiste à la sueur, aux projections d’eau, à la pluie et à la poussière. De quoi pratiquer une multitude d’activités sportives sans craindre de l’abimer.

Cette montre de Huawei est avant tout pensée pour les activités sportives. Une centaine de modes d’entrainement accompagnent la montre, ainsi que de nombreux capteurs. Via l’application Huawei Santé, disponible sur Android et iOS, vous pourrez mesurer votre fréquence cardiaque, votre taux de saturation en oxygène dans le sang ou votre niveau de stress. Vous pourrez aussi utiliser et visualiser le GPS. L’interface de l’application est plutôt claire et lisible. Dommage que certaines fonctionnalités ne soient compatibles qu’avec un smartphone Huawei.

La montre est étanche jusqu’à 50 mètre de profondeur // Source : Huawei

La promotion sur la Watch GT 3 SE est-elle une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour une montre connectée qui va à l’essentiel. Le suivi de santé est complet et l’ensemble des informations est parfaitement lisible et compréhensible. Une fonction de suivi du sommeil, baptisée Huawei Truesleep, se charge d’analyser vos phases de sommeil afin d’améliorer vos nuits.

Huawei promet presque 15 jours d’autonomie. Dans le marché des montres connectées, la Watch GT 3 SE est imbattable sur ce point. Dans les faits, si vous n’utilisez pas beaucoup le GPS et que vos activités physiques sont régulières, mais pas soutenues, la montre peut en effet tenir deux semaines. Sinon, comptez un peu moins de 10 jours d’autonomie.

