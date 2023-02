Alors qu’il n’est pas attendu avant la rentrée prochaine, l’iPhone 15 Pro fait déjà l’objet de fuites. Une photo montre par exemple sa tranche inférieure, arborant un port USB-C.

En septembre prochain, sauf improbable révolution dans ses habitudes, Apple dévoilera sa nouvelle gamme d’iPhone. En attendant, il faut s’attendre à voir de nombreuses rumeurs et indiscrétions au sujet des nouveautés à attendre, notamment sur celui qui devrait s’appeler l’iPhone 15 Pro. Le téléphone sera le plus équipé et prendra la suite de l’iPhone 14 Pro.

Dans un tweet publié le 16 février a priori crédible, on découvre une supposée première photo de la tranche inférieure de l’iPhone 15 Pro. Elle vient illustrer deux indiscrétions déjà évoquées par le passé : le passage à un port USB-C (contraint par la réglementation européenne) et l’arrivée de la finition titane plutôt qu’acier inoxydable (comme sur l’Apple Watch Ultra).

Fuite iPhone 15 Pro // Source : Twitter

À quoi ressemble un iPhone avec un port USB-C ?

Ce cliché, bien évidemment en mauvaise qualité, permet de voir à quoi ressemblera un iPhone pourvu d’un port USB-C — une évolution à laquelle il faudra se faire qu’importe les autres nouveautés qu’intégrera Apple à sa future gamme. Lightning sera bientôt une interface qui appartiendra au passé.

Dans un article publié le 16 février, 9to5mac, média spécialisé dans les produits Apple, partage d’autres rendus de l’iPhone 15 Pro. Ils sont issus de fichiers CAD, des documents fournis aux accessoiristes pour qu’ils puissent concevoir des coques 100 % compatibles pour le jour du lancement. Lesdits fichiers auraient été reçus par une usine chinoise. « Historiquement, les fichiers CAD sont exacts sur le produit final, en termes de design et de dimensions », rappelle 9to5mac. C’est tout à fait pertinent : si ces informations se révèlent inexactes, les fabricants pourront difficilement développer des accessoires compatibles.

Fuite iPhone 15 Pro // Source : 9to5mac

Ces fichiers CAD nous permettent de découvrir que :

Le port Lightning serait bien abandonné ;

Les tranches seraient légèrement incurvées, aussi bien vers l’écran que vers le dos. Cela permettrait un design moins abrupt et une ergonomie améliorée ;

Le module photo à l’arrière serait immensément épais, ce qui préfigure l’intégration de nouvelles caméras plus performantes (pour répondre au Samsung Galaxy S23 Ultra) ;

Sur la tranche gauche, le bouton dédié aux volumes pourrait être une surface capacitive.

Enfin, et c’était une évidence, l’iPhone 15 Pro conservera la Dynamic Island, surnom donné à la technologie qui remplace l’encoche avec une meilleure intégration logicielle. Elle devrait aussi apparaître sur l’iPhone 15.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !