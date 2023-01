Il est possible de gagner du temps au moment de la mise à jour des applications Android, grâce à un raccourci qui permet de lancer le téléchargement plus vite.

Propriétaires d’un smartphone Android, réjouissez-vous : il existe une méthode qui permet de gagner du temps lors de la mise à jour des applications. Non pas que cela vous permette de les télécharger plus vite, mais vous aurez à effectuer moins d’actions à l’écran pour récupérer les nouvelles versions. Et, personne ne souhaite perdre du temps à naviguer dans les menus.

Voici la marche à suivre.

Lancer plus vite la mise à jour des applications Android

Affichez l’écran de votre smartphone Android et cherchez l’application « Play Store » ;

Effectuez un long appui avec le doigt sur l’application et choisissez « Mes applications » quand un menu contextuel apparaître ;

Cliquez sur « Tout mettre à jour » (ou « Afficher les détails » si vous voulez décider au cas par cas) ;

C’est tout !

C’est tout simple ! // Source : Capture d’écran

Notez que les mises à jour se téléchargent en principe automatiquement lorsque le smartphone est connecté en Wi-Fi et en cours de charge sur le secteur. Notez qu’en comparaison, la méthode classique consiste à cliquer sur l’application « Play Store », puis sur la vignette de son compte, puis « Gérer les applications et l’appareil », puis « Tout mettre à jour ». C’est ce chemin qui est raccourci ici.

Cette astuce est peut-être déjà connue par les power users des téléphones, mais peut-être pas de tout le monde. Il existe d’autres approches pour profiter un peu plus efficacement de son smartphone. Par exemple, afficher Street View et Maps en même temps, partager son code Wi-Fi, afficher des fonctions cachées dans les apps ou bien placer le curseur dans un mot.

