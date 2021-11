Les smartphones, grâce au gyroscope, permettent de glisser des fonctionnalités accessibles avec une secousse énergique de la main. Instagram, Google Maps et Facebook s'en servent.

Vous avez un bug à signaler sur Instagram ? Inutile de chercher un quelconque bouton pour rapporter le dysfonctionnement : la plateforme spécialisée dans le partage de photos suit une approche très différente désormais. Son petit nom ? « Rage Shake ». Vous avez compris : pour remonter un souci au réseau social, vous allez pouvoir secouer de rage votre smartphone.

Prévue pour Android et iOS, la fonctionnalité a été présentée le 17 novembre sur Twitter par Adam Mosseri, le patron du service. Elle est d’ores et déjà disponible pour les États-Unis ; le déploiement dans le reste du monde surviendra un peu plus tard. En agitant le bras énergiquement — gare à ne pas lâcher le smartphone au passage –, une fenêtre apparaîtra dans laquelle l’internaute peut écrire ce qui ne va pas.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 17, 2021