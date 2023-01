C’est l’une des systèmes d’intelligence artificielle les plus fascinantes pour générer des images. Mais contrairement à DALL-E, son nom manque de sens évident.

C’est un débat féroce, notamment parmi les artistes, qui se font bousculer et concurrencer : les nouveaux algorithmes d’intelligence artificielle génèrent-ils de simples images ou font-ils de l’art ? Il devient en outre extrêmement difficile de distinguer la production venant d’une main humaine de celle conçue par des paramètres informatiques de pointe.

Dans cette vague qui arrive, il y a une plateforme très en vue : Midjourney. Il faut dire que cette « IA » fait souvent l’actualité : en septembre 2022, une œuvre réalisée par MidJourney a gagné un concours d’art, sans que personne s’aperçoive de rien. Et plus récemment encore, un manga cyberpunk a été dessiné case après case par Midjourney.

Midjourney est devenu très populaire et viral en 2022, puisqu’il permet à n’importe internaute de générer des images en faisant une description plus ou moins poussée de l’image que l’on souhaite voir apparaître. Les instructions peuvent ensuite être affinées, en demandant de nouvelles variantes des premières images ou en raffinant celles déjà créées.

Il existe d’autres plateformes de ce genre, comme DALL-E, conçu par OpenAI, la même entreprise qui est derrière le fameux ChatGPT. DALL-E, d’ailleurs, est un double clin d’œil au peintre espagnol Salvador Dalí, mais aussi à Wall-E, le petit robot du film d’animation. Une manière de symboliser la rencontre entre la création artistique et une « intelligence artificielle ».

Un exemple de dessin généré par Midjourney. // Source : Midjourney

Juste… le nom du laboratoire

Et Midjourney, alors ? Est-ce qu’il y a un sens caché derrière le nom de ce service ? Est-ce une manière d’évoquer un quelconque « voyage à mi-parcours » (une manière de traduire le nom de l’outil), qui tendrait vers une intelligence artificielle plus élaborée ? Hélas, aucune indication n’a été trouvée. Si un sens existe, il n’a pas été rendu public.

Nous avons cherché sur le site officiel et aucune explication particulière n’y figure. Par ailleurs en cherchant plus largement sur le web. Nous avons même posé la question à ChatGPT, mais il sèche lui aussi. La dernière tentative a été de contacter directement Midjourney dans l’espoir d’une réponse. Mais pour l’heure, il ne s’agit que d’un nom d’entreprise, sans sens manifeste.

Dans une interview accordée à The Verge, le fondateur du laboratoire Midjourney, David Holz, n’a pas particulièrement suggéré que ce nom portait une symbolique particulière. On sait juste qu’ils sont une dizaine à y travailler, que les images issues de Midjourney grouillent sur les réseaux sociaux et qu’il faut passer par Discord pour l’utiliser.

