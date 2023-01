[Deal du Jour] Si vous cherchez un écran pour le gaming, afin de jouer dans les meilleures conditions possibles, le UltraGear 27GP850-B de LG est idéal. En ce moment en promotion pendant les soldes d’hiver, il passe sous les 300 euros.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gaming LG UltraGear ?

Cet écran LG UltraGear de 27 pouces est habituellement vendu 450 €. Darty le propose actuellement au prix de 299,99 €.

👉 Retrouvez tous les bons plans tech des soldes d’hiver dans ce guide

C’est quoi, ce moniteur gaming de LG ?

L’écran LG UltraGear possède un design classique avec des bordures fines qui aident à l’immersion. L’inclinaison et la hauteur peuvent se régler, pour proposer une ergonomie adaptée à vos besoins. La dalle Nano IPS de 27 pouces offre une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels. L’image possède un très bon niveau de détails, avec une luminosité au point et des couleurs vives. Certaines scènes sombres et des aplats de noirs paraissent malheureusement un peu fades, mais se corrigent facilement. N’hésitez pas à peaufiner le contraste dans les réglages, afin d’obtenir le meilleur du moniteur.

Le design aborde des lignes rouges, seule touche gaming du moniteur // Source : LG

Le taux de rafraîchissement est de 165 Hz est couplé à un temps de réponse de 1 ms, ce qui permet une grande fluidité graphique. Il est de plus compatible avec NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium. L’UltraGear intègre un mode réduction de la lumière bleue, essentiel afin d’empêcher les maux de tête et autres désagréments, dans le cas d’une utilisation prolongée.

Est-ce que cet écran gaming de LG soldé est une bonne affaire ?

À moins de 300 € c’est une excellente affaire, si vous cherchez un bon écran pour le gaming. En dehors de ses performances, l’UltraGear 27GP850-B est bien fourni niveau connectiques. Deux entrées HDMI, deux ports USB 3.0 et une entrée DisplayPort sont présents. Il fait l’impasse sur les haut-parleurs, mais propose une sortie casque afin d’y connecter un casque audio et d’une sortie audio pour y brancher des enceintes.

Pour aller plus loin

