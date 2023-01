Grâce à Numerama, impossible de se lasser de TikTok. On vous sélectionne chaque mois quelques chaînes TikTok créatives, drôles ou captivantes. Voilà celles de janvier 2023.

Vous vous remettez de votre soirée de Noël, vous vous demandez si vos nouvelles résolutions valent le coup d’être tenues, vous vous rendez compte que vous allez encore vieillir d’une année… janvier n’est pas un mois très festif. Heureusement, TikTok est là pour vous changer les idées.

Vous ne savez pas quoi regarder ? Eh bien pour commencer, nous vous conseillons notre compte TikTok. Mais, nous avons aussi quelques pépites sur la plateforme à vous présenter pour janvier 2023.

L’application TikTok peut s’avérer très divertissante. // Source : helloimnick

FILIZ

Filiz Ackerman, connue sous le nom de FILIZ, est une pianiste et chanteuse spécialiste en mash-up. Elle s’installe au piano d’une gare et nous entraîne sans gêne dans ses gammes. Bien souvent, des personnes passant par là entrent dans son jeu, créant des vidéos TikTok drôles et touchantes. Du bonbon pour les oreilles et une belle dose de bonne humeur.

Tonton Batou

Tonton Batou, c’est un jeu vidéo indépendant par semaine. Batou nous présente ses découvertes sans spoiler et avec humour. De quoi faire son stock de jeu vidéo pour la nouvelle année !

Jacob Food Diaries

Que vous aimiez cuisiner ou non, il y a quelque chose que tout le monde apprécie : les assiettes bien dressées. Jacob Food Diaries est le compte idéal ! Au travers de ces vidéos, vous pourrez découvrir des manières amusantes, et un peu perturbantes parfois (ne nous mentons pas) de mettre en scène votre repas (avant le dévorer et de réfléchir à la raison pour laquelle vous avez pris tant de temps sur quelque chose de si éphémère).

Lumiereuuh

Lumiereuuh est une mini-artiste avec un maxi-talent. Typographie, personnages, techniques, elle nous présente toutes ses compétences en narrant ses vidéos avec sa voix de personnage de cartoon.

Centre Pompidou

Eh oui, le Centre Pompidou a son compte TikTok ! Qui de plus qualifié pour parler d’art ? Découvrez des anecdotes sur le musée et sur les artistes présentés, avec humour et rythme.