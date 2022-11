GPT 3, une intelligence artificielle permettant de générer du texte, peut désormais écrire de la poésie. Bien que les rimes soient toujours perfectibles, cette nouveauté montre toujours plus l’évolution impressionnante des IA.

Vous vous sentez poète dans l’âme, mais vous n’avez pas d’inspiration ? Vous devez écrire quelques lignes en alexandrin pour un devoir à rendre à un professeur de français, mais vous ne savez absolument pas quoi écrire ? Il y a désormais une intelligence artificielle qui peut vous aider : GPT 3.

GPT 3 permet de faire de la génération de texte à partir d’une consigne, ou simplement en complétant une phrase inachevée. OpenAI, l’entreprise à l’origine de l’IA, a annoncé le 29 novembre 2022 l’arrivée d’un nouveau modèle, « text-davinci-003 ». Ce dernier permet à GPT de mieux comprendre les instructions complexes, de produire du contenu plus long, et donc de générer des écrits de meilleure qualité. Avec ce modèle, GPT 3 est même capable de quelque chose d’inédit : écrire de la poésie.

Un petit recueil de poésie écrit par un robot, ça vous tente ? // Source : Canva

GPT 3 est plus puissante que jamais

Le nom de GPT 3 ne vous dit peut-être rien, mais l’intelligence artificielle développée par OpenAI est déjà partout. Elle est utilisée par Copilot, un logiciel d’aide à la programmation qui complète automatiquement le code des développeurs, et elle permet à Dall E de générer des images. GPT est tellement puissante qu’elle avait réussi à berner Hacker News avec un article écrit par ses soins.

Avec sa dernière mise à jour et le modèle « text-davinci-003 », GPT est devenue encore plus impressionnante. L’algorithme était déjà capable de produire des textes saisissants de réalisme en anglais — il peut désormais générer de la poésie, avec des rimes. Numerama a voulu voir ce dont GPT 3 était capable — et les résultats sont bluffants. Vous pouvez, vous aussi, jouer avec GPT 3 ici.

Nous avons demandé à l’IA d’écrire un poème sur l’un des sujets les plus populaires du moment : le rachat de Twitter par Elon Musk. En seulement quelques secondes, l’algorithme a pondu une vingtaine de lignes, rimant entre elles, sur l’évènement. Nous ne sommes pas totalement d’accord avec ses conclusions — notamment le fait qu’Elon Musk nous fasse rire —, mais on ne peut que saluer la performance.

Un poème sur le rachat de Twitter par Elon Musk, réalisé par une intelligence artificielle. // Source : OpenAI

Les résultats sont également surprenants en français. La langue de Molière est pourtant difficile à maitriser pour les intelligences artificielles : elles sont entraînées majoritairement sur des textes en anglais. Les complexités grammaticales du français peuvent aussi donner du fil à retordre.

Pourtant, sur plusieurs exemples en français, GPT 3 s’en sort admirablement bien, même si l’IA se semble pas réussir à faire rimer les vers entre eux pour l’instant. La consigne « écrire un poème en français à propos de la nourriture » donne un texte qui ne sera certes pas prix Nobel de littérature, mais tout à fait crédible :

« La nourriture est une merveilleuse aventure », on ne peut qu’être d’accord // Source : OpenAI

Même chose lorsqu’il s’agit de compléter la fin d’un texte. GPT 3 livre une version légèrement différente du célèbre poème de Victor Hugo (et beaucoup moins bien), mais cela reste tout de même une prouesse.

Presque aussi bien que du Victor Hugo // Source : OpenAI

Quelles limites ou dangers ?

Si la nouvelle puissance de GPT3 en fait un formidable outil et une super source de distraction, il y a également des inconvénients. Il est possible de se servir de cette technologie pour tromper des sites, comme cela a déjà été fait avec Hacker News, et on imagine facilement que GPT pourrait être utilisé avec des intentions néfastes, notamment pour des opérations de désinformation à grande échelle.

La question des droits d’auteur peut également se poser. Que se passera-t-il si GPT gagne un jour un concours d’écriture… destiné aux humains ? On a déjà vu la question se poser dans le monde de l’art, lorsqu’une œuvre réalisée par MidJourney, une intelligence artificielle de génération d’image, a remporté une compétition sans que les juges ne s’aperçoivent de rien.