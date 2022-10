Les noms des langages de programmation ont parfois une histoire. C’est le cas du Python, inventé dans les années 90 par Guido van Rossum.

Pour les zoologues comme pour le commun des mortels, un python est un serpent. Les amoureux des armes à feu y voient surtout un revolver. Mais, pour les informaticiens, c’est un langage de programmation. Un langage d’ailleurs pas si jeune : sa création remonte au début des années 90 et c’est Guido van Rossum, un Danois de 66 ans, qui en est l’inventeur.

Si l’on se fie à l’index TIOBE (The Importance Of Being Earnest, L’importance d’être Constant, une pièce d’Oscar Wilde), le langage Python est devenu le plus populaire. Il dépasse des concurrents réputés comme Java, C, Visual Basic, JavaScript, PHP ou SQL. TIOBE se fonde sur divers facteurs pour établir ce top. Mais, l’index tient à dire que ce n’est pas celui du meilleur langage.

Quelques lignes de code en Python. // Source : Chris Ried

Le succès de Python tient à sa facilité d’apprentissage — c’est du moins ce que la documentation met en avant. « Parce que sa syntaxe est élégante, que son typage est dynamique et qu’il est interprété, Python est un langage idéal pour l’écriture de scripts et le développement rapide d’applications dans de nombreux domaines et sur la plupart des plateformes », est-il écrit.

On retrouve ce langage partout, de l’intelligence artificielle au chiffrement, en passant par le traitement d’images, l’analyse de données massives (big data), le web, les algorithmes, l’apprentissage automatique, etc. Cette polyvalence explique le succès de Python, comme sa simplicité, ses performances, sa disponibilité sur tous les systèmes et sa relative légèreté.

Un développeur influencé par Monty Python

Et, par ailleurs, il existe une petite histoire derrière le nom de Python. Celui-ci n’a pas du tout été pris au hasard. Il s’avère que Guido van Rossum a été guidé par sa passion des Monty Python, cette troupe de grande renommée d’humoristes anglais à qui l’on doit une série télévisée (Monty Python’s Flying Circus) et trois films (Sacré Graal !, La Vie de Brian, Le Sens de la vie).

Toutes ces œuvres sont sorties entre la fin des années 60 et le milieu des années 80. Quand la série TV était diffusée sur la BBC, Guido van Rossum était encore très jeune — il entrait tout juste dans l’adolescence. C’est en fait au tournant des années 90, alors dans la trentaine déjà bien entamée, lorsqu’il planchait sur Python, qu’il a eu l’idée de faire référence à ces comiques.

Le visuel de la série des Monty Python. // Source : Monty Python

Cette histoire est confirmée sur le site officiel de Python : « Lorsqu’il a commencé à mettre en œuvre Python, Guido van Rossum lisait aussi les scripts publiés de Monty Python’s Flying Circus, une série comique de la BBC datant des années 1970. Van Rossum pensait qu’il lui fallait un nom court, unique et légèrement mystérieux. Il a donc décidé d’appeler le langage Python. »

Pour la petite histoire, Guido van Rossum a aussi développé un navigateur web dans les années 90, écrit en Python évidemment. Son nom ? Grail, comme le film Sacré Graal (Holy Grail, en version originale). On le trouve encore dans un dépôt GitHub. Quant à savoir s’il faut aimer les Monty Python pour coder ou en général, la foire aux questions officielle répond simplement : « Non, mais ça aide ;-) ».