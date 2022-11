[Deal du Jour] La marque Roborock propose des aspirateurs robots efficaces et régulièrement en promotion. Le Roborock S7, un de ses meilleurs modèles, tombe sous les 390 € et devient l’un des aspirateurs robots au meilleur rapport qualité-prix.

C’est quoi, la promotion sur l’aspirateur Roborock S7 ?

Le Roborock S7 est souvent trouvable en promotion autour de 430 € sur divers sites marchands. Dans le cadre du Black Friday, il est au prix de 389 € sur Cdiscount.

Toute notre sélection de bons plans tech est à retrouver ici !

C’est quoi, ce robot aspirateur ?

Le Roborock S7 est un aspirateur robot basique, mais efficace. Il est capable d’aspirer les poussières, miettes et poils d’animaux sur le sol et même de retirer les saletés séchées et les tâches incrustées, grâce à sa serpillère à vibrations soniques. Son design est classique et rassemble à celui de la plupart des robots aspirateurs. Sur son capot, vous trouverez plusieurs boutons : un bouton On/Off, un autre pour le nettoyage localisé et une touche pour le retour à la base. Sachez cependant qu’il est parfaitement autonome et qu’il n’aura le plus souvent pas besoin de votre aide pour retourner sur son socle.

Si votre intérieur est spacieux, le Roborock aura peut-être du mal à être performant sur toute la surface. Toutefois, sa navigation en zigzag lui permet d’optimiser son temps de nettoyage. Malheureusement, sa hauteur de 10 cm ne lui permet pas de se glisser sous des meubles bas. Il contournera alors ses derniers et laissera la poussière et les autres saletés tranquilles.

L’aspirateur Roborock S7 existe aussi en blanc // Source : Roborock

Est-ce que le Roborock S7 est une bonne affaire pour le Black Friday ?

Dans le cadre du Black Friday, il passe sous les 400 €, ce qui est plutôt rare. C’est donc une excellente affaire. Le Roborock S7 propose un mode Maximal qui lui permet d’être efficace sur tout type de sol. Il est accompagné de son application Roborock dédiée. Cette dernière vous offre accès à de nombreux paramètres, comme la puissance d’aspiration ou encore le mode de lavage. Vous aurez aussi la possibilité de cartographier votre maison, ou votre appartement, avec précision, afin de programmer un nettoyage sur mesure.

Un historique de passage est présent via l’application, pour savoir si votre compagnon a bien travaillé. Le Roborock est un aspirateur robot performant, mais pour ça il prend son temps. De plus, son autonomie n’est que de 1 h30 en moyenne. Pour des surfaces très étendues, il est préférable de privilégier un aspirateur robot avec une meilleure autonomie. Enfin, sachez que l’application Google Assistant vous permet de le contrôler à la voix, grâce à Alexa.

Pour aller plus loin avec les aspirateurs robots

👉 Consultez notre article sur la réparabilité des aspirateurs robots

👉 Retrouvez les meilleures promotions Apple pour le Black Friday

👉 Retrouvez les meilleures offres Samsung du Black Friday

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.