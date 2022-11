[Deal du Jour] À partir d’aujourd’hui commence la Black Friday Week, la semaine qui précède le jour du Black Friday, vendredi 25 novembre. Cette semaine de promotions permet de dénicher des produits tech au meilleur prix. Et pour inaugurer le bal, le MacBook Air M2 d’Apple semble tout trouver.

C’est quoi, cette promotion sur le MacBook Air M2 de 2022 ?

Dans le cadre de la Black Friday Week, Amazon propose une réduction sur le MacBook Air M2 avec un SSD de 256 Go. Trouvable sur le store officiel d’Apple à 1 499 €, il est ici proposé au prix de 1 299 €.

C’est quoi, ce MacBook Air ?

Apple oblige, le design et les finitions du MacBook Air M2 sont exemplaires. Les différents coloris sont superbes et apportent quelques chose de nouveau dans la gamme. Ils ne tombent jamais dans un “bling bling” outrancier et proposent une sobriété élégante bienvenue. L’épaisseur du MacBook Air est de 1,13 centimètre avec écran et capot parfaitement plats, pour un poids de seulement 1,24 kg. Des mensurations de rêve pour un ordinateur ultra-portable. L’écran Liquid Retina du MacBook Air gagne en taille et passe de 13,3 pouces à 13,6 pouces. Il offre une définition de 2560 × 1664 pixels et occupe 86 % de l’écran. Bien qu’il ne se hisse pas au niveau de l’OLED, couleur, contraste et luminosité sont parfaits pour un usage courant.

Malheureusement, Apple persiste avec son encoche à l’esthétique controversée. Comme les iPhone, le MacBook Air possède ce rectangle fort disgracieux en haut de l’écran, afin d’y cacher sa caméra frontale. Cette petite erreur de design ne sera pas du goût de tout le monde, mais fini heureusement par s’oublier au fur et à mesure de l’utilisation. Pour rester sur les quelques défauts de ce MacBook Air M2, la connectique est limitée à deux ports USB-C Thunderbolt 3 et une prise mini-jack.

La couleur « Starlight » du MacBook Air M2. // Source : Louise Audry pour Numerama

Ce MacBook Air M2 est-il une bonne affaire ?

Le MacBook Air M2 (2022) est un excellent ordinateur portable, c’est donc un très bon investissement à ce prix. La puce M2 fait logiquement suite à la puce M1 et elle encore meilleure. Son architecture plus récente lui permet de meilleures performances. Côté GPU elle possède 8 cœurs (certain en ont 10) et permet au portable d’Apple de tourner avec une fluidité remarquable. Le MacBook Air s’allume instantanément, les logiciels s’ouvrent rapidement, y compris avec les applications gourmandes. Final Cut Pro ou Photoshop tournent sans problème et sans surchauffe. Cependant, si vous avez besoin d’une énorme puissance de calcul, il faudra sans doute plus vous tourner vers un MacBook Pro M1 ou Ultra. Mais le portable d’Apple propose déjà d’excellentes performances et n’a pas à rougir des modèles plus haut de gamme.

Enfin, en matière d’autonomie, le MacBook Air M2 vous tiendra facilement la journée entière. Une autonomie largement supérieure à la plupart des PC portables. Il se recharge via le fameux port MagSafe qui fait un retour remarqué. Ce dernier a la particularité d’être magnétique et de se détacher d’un coup.

