[Deal du jour] L’iPhone 12 Mini est à un très bon prix sur Rakuten. Apple arrête la production de son smartphone compact. Les modèles mini n’arrivent pas à trouver preneurs. Cette promotion est peut-être une des dernières occasions de l’acquérir.

C’est quoi, la promotion sur L’iPhone 12 Mini ?

Trouvable aux alentours de 600 €, cet iPhone 12 mini, modèle 64 Go Noir, bénéficie d’une bonne réduction sur Rakuten, et voit son prix passer à 557,89 €. Le modèle rouge 64 Go est aussi en promotion à 557,69 €.

C’est quoi, cet iPhone Mini ?

Sorti en 2020, l’iPhone 12 Mini est le premier smartphone compact d’Apple. Faute de succès, la firme de Cupertino arrête sa production. C’est un choix compréhensible, mais bien dommage, tant le smartphone compact d’Apple est confortable d’utilisation. Alors que l’iPhone 12 possède un écran de 6,1 pouces, le 12 mini possède une diagonale de seulement 5,4 pouces. Son écran OLED Super Retina, protégé par le verre Ceramic Shield, fait un superbe travail sur la luminosité et le contraste. La définition Full HD de 2 340 x 1 080 pixels autorise le visionnage de n’importe quel contenu sans problème. Le confort visuel est au rendez-vous malgré la petite taille de l’écran.

Il embarque la puce A14 Bionic qui le rend de plus compatible avec le réseau 5G. Un streaming de qualité est donc tout à fait possible, ainsi que des téléchargements et des interactions plus rapides avec vos applications. Apple sacrifie néanmoins l’autonomie pour réduire la taille de son smartphone. La batterie de l’iPhone 12 mini tient facilement une journée, mais il sera nécessaire de la recharger au moins une fois par jour.

L’iPhone 12 Pro Max et L’iPhone 12 mini // Source : Louise Audry pour Numerama

Cette promotion sur l’iPhone 12 Mini est-elle intéressante ?

C’est une bonne promotion si vous souhaitez vous procurer un iPhone Mini 12 avant sa disparition. Le format compact permet une excellente ergonomie et la navigation est facile d’une seule main. À l’heure des smartphones de plus en plus grands, c’est plus qu’appréciable. Même les petites mains peuvent accéder à l’ensemble des boutons et de l’écran sans problème. Son poids de moins de 130 g apporte un vrai confort d’utilisation.

Pour vos photos et vos vidéos, le 12 mini est doté d’un appareil photo de 12 mégapixels, avec un capteur grand-angle et un capteur ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur avant de 12 mégapixels. Bien que les photos soient d’excellentes qualités de jour, de nuit, c’est une autre histoire. La présence d’un mode nuit, malheureusement peu efficace, n’arrange rien. Pour une meilleure expérience photo dans un format équivalent, l’iPhone 13 mini fait un meilleur travail.

